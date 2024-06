Statistika (nikoli ne) laže: na tekmi Slovenija in Danske trije goli

Šest medsebojnih tekem Slovenije in Danske je doslej ponudilo en remi ter pet zmag zasedbe s severa Evrope. Pri tem je povprečje zadetkov na tekmo 2,8. Podobno povprečje ima Danska na prvenstvih Evrope. Triintrideset obračunov na turnirjih stare celine, na katerih je igrala Danska, je dalo povprečje 2,79 zadetka (42 doseženih, 50 prejetih), kar je največ od 12 ekip, ki so odigrale vsaj 20 tekem na EP.

Slovenija ima v tem pogledu sicer še višje povprečje, a je na svojem doslej edinem EP leta 2000 na Nizozemskem in v Belgiji igrala le tri tekme. Takrat je dosegla štiri gole, prejela pa jih je pet. Znamenitih je bilo tistih 3:3 s takratno ZR Jugoslavijo, z Norveško je igrala 0:0, s Španijo pa izgubila z 1:2.

Mnogi stavijo na to, da bosta tokrat za zadetke v danski in slovenski vrsti večinoma zadolžena predvsem Rasmus Hojlund in Benjamin Šeško. Oba imata šele 21 let, oba sta visoka, Hojlund 191 cm, Šeško 195 cm, oba sta se že dokazala na mednarodni ravni. Hoejlund je trenutno član Manchester Uniteda, Šeško pa je pustil tako velik vtis v svoji prvi sezoni pri Leipzigu, da mu je ta že podaljšal in izboljšal pogodbo do leta 2029.