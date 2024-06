Stojković in Tadić na nasprotnih bregovih? 'Če bi igral od začetka, bi Angležem dali dva gola'

Ta je v igro vstopil šele v 61. minuti, ko je zamenjal napadalca Aleksandra Mitrovića , in po obračunu, ki se je po zaslugi Juda Bellinghama končal v korist angleške izbrane vrste (1:0), v pogovoru s srbskimi mediji večkrat izrazil nezadovoljstvo nad selektorjevo odločitvijo. "S selektorjem imava sicer zelo dobro komunikacijo, zato sem mu tudi povedal, kaj si mislim o njegovi odločitvi. Povsem normalno je, da sem želel igrati od prve minute, saj je bilo kar nekaj situacij na igrišču, ki so mi pisane na kožo. A to je bila njegova odločitev, da z nekoliko drugačno taktično opredelitvijo pridemo do ugodnega rezultata," je uvodoma dejal vidno razočaran Tadić in nadaljeval:

"Če bi igral od začetka, sem prepričan, da bi Angležem zabili dva gola. Kar sami so se nam nekajkrat ponudili, bili so ranljivi v obrambni vrsti ... Toda, kaj hočemo, to je nogomet na najvišji ravni, še najmanjša napaka te lahko pahne v nezavidljiv položaj. Selektor mi je dejal, da je bila to izključno njegova taktična zamisel, da tekmo začne brez mene in potem v nadaljevanju, če ohranimo začetni izid 0:0, z mojim vstopom v igro skušamo Angležem zadati usoden udarec. Ni nam uspelo, a imamo še dve tekmi, na katerih bomo odločali o svoji usodi."

Ko so srbski novinarji na uradni novinarski konferenci po tekmi selektorju Stojkoviću zaupali, o čem je tekla beseda s Tadićem, legendarnemu "Piksiju" ni bilo vseeno, kaj sliši. "Če je izjavil to, kar pravite, potem to ni nič dobrega. V vsakem primeru se bova pogovorila in razčistila morebitne nesporazume. Dokler bom jaz selektor srbske reprezentance, bo zadnja beseda izključno moja. Z nikomer ne želim polemizirati preko medijev, razumem igralce, da v dresu z državnim grbom želijo doseči odmeven rezultat, toda obstajajo pravila obnašanja, ki jih morajo upoštevati vsi reprezentanti – od najstarejšega do najmlajšega," je na to temo povedal Dragan Stojković.

Slovenska in srbska izbrana vrsta se bosta pomerili v četrtek ob 15.00 v Münchnu.