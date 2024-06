Stojković: Srbi ne 'umiramo' tako zlahka

Po remiju s slovensko izbrano vrsto (1:1) na drugi tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji so v srbskem taboru priznali, da so pričakovali zahteven dvoboj z nekdanjimi "brati", a v isti sapi obžalovali nekaj zapravljenih priložnosti v boju za morebitno zmago. Selektor "Orlov" Dragan Stojković je večkrat poudaril, da je gol odrešitve rezervista Luke Jovića v zadnji sekundi sodnikovega dodatka prišel kot nagrada za ves trud in nepopustljivost.

Obračun med slovensko in srbsko izbrano vrsto na razprodani münchenski Areni ni razočaral. Ravno nasprotno, v večjem delu tekme smo spremljali zelo zanimiv boj, reprezentanci pa sta se izmenjevali v obdobjih prevlade na zelenici. Če vprašate oba selektorja, našega Matjaža Keka in srbskega Dragana "Piksija" Stojkovića, bi si tako eni kot drugi na koncu zaslužili več od osvojene točke, a splošni vtis je takšen, da lahko izgubljeni točki precej bolj obžalujejo v slovenskem taboru, ki je bil le nekaj sekund oddaljen od polnega izkupička, ki bi mu praktično že zagotovil nastop v izločilnih bojih. "Srbi ne 'umiramo' tako zlahka. To smo znova dokazali v tem sila zahtevnem obračunu, v katerem se je moralo nekaj vprašati tudi nasprotnika. Beseda predaja ne obstaja v našem slovarju, zadetek Luke Jovića pa je prišel kot nagrada za ves trud, nepopustljivost in vero v izenačenje rezultata," je po infarktni končnici tekme v Münchnu uvodoma dejal srbski selektor Stojković.

Selektor srbske izbrane vrste Dragan Stojković je obžaloval nekaj zapravljenih priložnosti svojih izbrancev v obračunu s slovensko reprezentanco. FOTO: AP icon-expand

"Za mnoge je bila tekma morda že zaključena, a za nas ni bila. Mi se nikoli ne predamo, vztrajamo do konca, saj je v boju za napredovanje pomembna vsaka točka. Zame kot selektorja pa je še bolj pomembno dejstvo, da smo si tudi tokrat ustvarili kopico zrelih priložnosti, ki jih pa na našo žalost nismo uspeli spremeniti v zadetke," je legendarni "Piksi" obžaloval predvsem vratnico Aleksandra Mitrovića le nekaj minut po vodilnem zadetku našega Žana Karničnika. "Če pogledate statistične podatke, smo bili boljši tekmec od Slovenije. To je ta slog igre, ki ga želimo gojiti na vsaki tekmi. Najpomembneje je, da smo po tem remiju še 'živi' v igri za nadaljevanje prvenstva," je prepričan 59-letnik. Ob prejetem zadetku Karničnika v 69. minuti, tako trdi Stojković, njegovi varovanci niso izgubili rdeče niti in posledično vse moči usmerili v napad, kar jim je naposled prineslo srečno osvojeno točko. "V takšnih trenutkih morate ohraniti mirne živce, sicer se vam lahko pripeti katastrofa. Zato sem zadovoljen s prikazanim po prejetem golu, vztrajali smo in z vsako naslednjo minuto povečevali pritisk proti tekmečevim vratom. Odziv igralcev je bil izjemen, lahko pa med drugim obžalujemo priložnosti Mitrovića, za katere pravzaprav ne vem, zakaj niso končale v slovenski mreži," se je nekoliko čudil Stojković in ob koncu druženja s predstavniki sedme sile izpostavil še pomembno vlogo rezervista Jovića.

Po remiju med Slovenijo in Srbijo (1:1) na münchenski Areni so v obeh taborih prevladovali mešani občutki. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Od vsakega igralca, ki vstopi na igrišče, pričakujem, da spremeni oziroma dvigne ritem naše igre. To se je zgodilo z vsemi fanti, ki sem jih poslal v boj v drugem polčasu. Jović je napadalec visoke evropske kakovosti, zato je tudi del srbske reprezentance. Tudi vstopa Sergeja Milinkovića Savića in Lazara Samardžića sta poživila našo igro in prinesla zlata vredno točko," je še pristavil srbski selektor in hkrati zmogel dovoljšno mero objektivnosti, da je pohvalil tudi predstavo slovenskih fantov.