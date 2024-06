Super računalnik največ možnosti za osvojitev Eura pripisuje Angliji

OGLAS

Največ možnosti za osvojitev naslova ima še vedno Anglija. Kljub temu, da je razočarala, ima od vseh favoriziranih reprezentanc najlažji potencialni razpored. Sledi ji ekipa, ki je v očeh mnogih navdušila najbolj: Španija.

Slovenija je pri dnu – edina reprezentanca, ki so ji namenili manj možnosti za naslov prvaka, je Gruzija. Vseeno britansko podjetje Slovencem daje 24,5-odstotne možnosti za uspeh proti Portugalski in tako uvrstitev v četrtfinale. Slovenija ima 6,5 odstotka možnosti za nastop v polfinalu, 1,4 za nastop v finalu in le 0,4 odstotka za osvojitev evropske nogometne krone.

Slovenija se je dobro upirala Angliji in tekma se je končala z remijem. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Anglija je še vedno prva favoritinja za osvojitev naslova z 20-odstotno verjetnostjo, kar je nekoliko več kot pred začetkom turnirja (takrat so imeli 19,9 odstotka verjetnosti za naslov evropskega prvaka). Kljub povprečnim predstavam so zasedli prvo mesto v skupini C in imajo najboljšo obrambo na turnirju, saj so dovolili le 1,15 pričakovanega zadetka (xG). Poleg tega so v 'lažji' polovici izločilnega dela, kar pomeni, da se lahko izognejo srečanju z močnimi ekipami, kot so Francija, Belgija, Portugalska, Španija in Nemčija, vse do finala.

V skupini smrti so se morali Francozi obrisati pod nosom za prvo mesto v skupini. FOTO: AP icon-expand

Francija, ki je pred turnirjem veljala za drugo favoritko z 19,1 odstotka verjetnosti, je sedaj padla na četrto mesto s 13,4 odstotka verjetnosti. V skupini D so presenetljivo končali na drugem mestu za Avstrijo, kar pomeni, da jih čaka zelo težka pot do finala. Na tej strani žreba jo pričakujejo velesile, kot so Belgija, Portugalska in Španija ali Nemčija.

Lamine Yamal je letošnji najmlajši udeleženec turnirja. FOTO: AP icon-expand

Španija je doživela največji skok med favoriti, saj so njihove možnosti za osvojitev naslova narasle z 9,6 na 17,2 odstotka. V skupini, kjer so se pomerili z Italijo, Hrvaško in Albanijo, so zmagali vse tri tekme brez prejetega zadetka. Zdaj jih v osmini finala čaka Gruzija.

To je zadnji turnir za legendarnega igralca Elfa Tonija Kroosa. FOTO: AP icon-expand

Gostiteljica Nemčija ima 15,8 odstotka verjetnosti za osvojitev naslova. V osmini finala se bo pomerila z Dansko, nato pa jih v četrtfinalu najverjetneje čaka Španija. Nemčija ni zmagala tekme v izločilnih bojih velikih tekmovanj že od Eura 2016, nobena gostiteljska država pa ni osvojila turnirja po Franciji, ki ji je to uspelo leta 1984.

Italija, ki brani naslov, ima le 4,9-odstotno možnost za zmago. Njihove predstave v skupinskem delu so bile zelo neprepričljive, a vseeno ciljajo na ponovitev izpred štirih let, ko so osvojili naslov prvaka. Portugalska (z 8,3 odstotka) in Nizozemska (s 6,7 odstotka) imata večje možnosti, Avstrija pa sledi s 3,9 odstotka.

Poljska - Avstrija FOTO: AP icon-expand

Avstrija je zasedla prvo mesto v skupini D, pred Francijo in Nizozemsko. V osmini finala se bo pomerila s Turčijo. Avstrija ima dobre možnosti, da se prvič v svoji zgodovini uvrsti v četrtfinale Eura.

Grki so leta 2004 presenetili nogometni svet in postali evropski prvaki. FOTO: AP icon-expand