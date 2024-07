Švicarji neutolažljivi: Žalostni za fante in narod, da moramo po takšni predstavi zapustiti turnir

Švicarji so eno lepših presenečenj turnirja v Nemčiji, v skupini so ugnali Madžare in remizirali proti Škotski in Nemčiji, proti slednji so zelo dolgo vodili in bili na pragu zmage. V osmini finala so domov poslali branilce naslova Italijane. Svoj "stop" pa čakali v četrtfinalu v dvoboju z Angleži. "Seveda zelo boli, ko smo se tako trudili in imeli priložnosti. Zelo sem žalosten za fante in narod, da moramo po takšni predstavi zapustiti turnir," je na kratko povedal švicarski trener Murat Yakin.