Ta hip naslavnejši avtobus na svetu je parkiral

"Na levo, na desno, še enkrat," je poskočni napev, ki si ga je te dni mrmala širna Evropa. Najglasneje je vedno donel s strehe oranžnega dvonastropnega avtobusa, izdelanega leta 1980, okoli njega pa je v dogovorjenem ritmu z leve na desno povsem usklajeno poskakovala večtisočglava množica. Posnetki iz ptičje perspektive so preplavili družbena omrežja in navdušili svet.

OGLAS

Na vsakem velikem nogometnem tekmovanju se zgodi, da se navijači določene države znajdejo v središču pozornosti. Na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji so irski navijači denimo zasloveli s serenado plavolasi mladenki, Islandci pa z invazijo v Pariz po zgodovinskem preboju v četrfinale.

Na letošnjem Euru se je sprva največ črnila prelivalo o Škotih, ki so preplavili Nemčijo in poskrbeli za množično rajanje. Kar 200.000 jih je prišlo, čeprav jih velika večina niti ni imela vstopnic za tekme. Igrali so celo otvoritveno z gostiteljico, münchenski gostinci pa so nato priznali, da so se sprva ušteli pri zalogah piva, saj niso pričakovali toliko žejnih grl, ki hkrati slovijo tudi po svoji vzdržljivosti.

Oranžno morje s sivimi figurami nogometnih legend. FOTO: AP icon-expand

Ko so se po neuspešnem skupinskem delu Škoti poslovili, je sprva zavladala praznina, nato pa so navdušenci nad dobro zabavo našli nove ljubljence. Ti so nosili oranžno. Oranje in oranžna vojska Dobra igra nizozemske izbrane vrste, ki nosi vzdevek Oranje, je podaljšala njihovo bivanje v Nemčiji. Oranje sicer v nizozemščini pomeni oranžna, hkrati je to tudi priimek tamkajšnje kraljeve rodbine. Tekme v skupini D so najprej igrali v Hamburgu, Leipzigu in Berlinu, uvrstitev v osmino finala jih je popeljala v München, četrtfinale pa jih je spet vrnilo v Berlin.

Slavni avtobus sredi oranžnega morja. FOTO: AP icon-expand

Voznike na avtocesti A2 je v torek popoldne zabaval pogled na dvonadstropni avtobus, odet v oranžno barvo, ki je počasi sopihal proti Dortmundu. Gre za model Bristol VRT, izdelan leta 1980, ki motor še vedno nosi v zadnjem delu vozila.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Osupljiva navijaška parada icon-picture-layer-2 1 / 9

"Šlo je za šaljivo idejo pred 20 leti, zdaj pa smo postali simbol naših navijačev," pripoveduje 61-letni Harm Otten, še vedno osupel nad razvojem dogodkov. Leta 2004 je avtobus skupaj s prijatelji kupil prek spleta, saj so si želeli v velikem slogu odpotovati na evropsko prvenstvo, ki ga je takrat gostila Portugalska. Nizozemska nogometna zveza pa je nato predlagala, da bi prav to vozilo vodilo navijaško parado do stadiona. Tako se je rodila tradicija, ki je oranžni vojski navijačev, znani kot Oranje, kazala pot tudi v So Paulu, Sheffieldu, Harkovu in Katarju, našteva Guardian. Wesley Sneijder z avtobusa zlival pivo Slavni avtobus je seveda prihrumel tudi v Nemčijo, najnovejši posnetki so torej iz Dortmunda, kjer je pristaše nizozemske reprezentance v sredo popoldne vodil od navijaške cone na Friedensplatzu do stadiona na večerni polfinalni obračun z Anglijo. Na njem je prostora za 34 članov avtobusnega združenja Oranje, 24 moških in 10 žensk, ki plačujejo letno članarino, s čimer jim pripada tudi privilegij sedeža na "doubledeckerju", nizozemski navijaški ikoni.

Poseben gost na njem je bil v Nemčiiji tudi Wesley Sneijder, eden izmed najboljših nizozemskih nogometašev, ki je svojo kariero končal pred šestimi leti, kamera pa ga je ujela na strehi avtobusa, ko so mu navdušeni navijači spodaj skandirali, on pa jim je z vrha zlival pivo (posnetek zgoraj). Poskakovanje, ki je osvojilo svet Vodilni mož parade v Dortmundu pa je bil Rob Kemps, 38-letni frontmen zasedbe Snollebollekes, ki se je leta 2015 podpisala pod pesem Links Rechts (Levo, Desno). Ta je zdaj postala podpornikov nizozemske nogometne reprezentance. Na njegov ukaz "na levo, na desno, še enkrat", na tisoče ljudi v oranžnih majicah objame čez ramena in ubrano poskoči z ene strani na drugo, poskočni ritem pa kar sam privzdiguje pete.

Dejansko gre za vse podpornike oranžne izbrane vrste, ne le za Nizozemce. Kemps se je pohvalil, da je napev ukradel tudi srca Nemcev, ki doslej svojih nizozemskih rivalov niso imeli preveč v čistih. Dokaz so tudi objavljene reportaže z nemških ulic, v katerih domačini in turisti prostodušno priznavajo, da so prav zaradi tega oblekli oranžne majice in se pomešali med Nizozemce. "Tukaj je daleč najboljša zabava," pripovedujejo. Kemps je sicer za Guardian pojasnil, da se je vse skupaj začelo že leta 2017, ko je slavila nizozemska ženska nogometna reprezentanca, katere uspeh je na ta način slavilo 30.000 ljudi v Utrechtu, posnetki s slavja pa so nato zaokrožili po vsej Nizozemski in pristali v novicah. "Pravzaprav je na Nizozemskem to torej že bila razvpita stvar, zdaj pa je postala viralna po vsem svetu," je razložil. In res so posnetki nizozemskega rajanja v Nemčiji naprej preplavili družbenga omrežja, nato pa so fotografije in videe v svet začele pošiljati še tiskovne agencije.

Kot so poročali nizozemski mediji, ki so že od jutra spremljali oranžno romanje na Euru, je Dortmund preplavilo skoraj 100.000 navijačev. Tudi objavljeni posnetki prikazujejo nepregledno množico, ki je sprva povsem preplavila navijaško cono v središču mesta, nato pa oblikovala parado na 3,5 km dolgi poti poti stadiona.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Oranžna barva, do koder seže pogled icon-picture-layer-2 1 / 8

Dortmund na severozahodu Nemčije namreč leži v neposredni bližini nizozemsko-nemške meje, zato bila prva poročila o zastojih na cesti objavljena že navsezgodaj zjutraj. Del uličnega rajanja so namreč želeli biti tudi tisti Nizozemci, ki nimajo vstopnice za polfinale.

Tudi organizatorji so priznali, da bo šlo za velik logistični zalogaj. Martin Sauer, ki je odgovoren za dogajanje v Dortmundu v okviru Eura, je dejal, da se sicer ne bojijo izgredov, pač pa tega, da v navijaških conah v mestu oziroma na organiziranih skupinskih ogledih tekme preprosto ne bo dovolj prostora za vse. Za Guardian je dejal, da pričakujejo kar 60.000 Nizozemcev brez vstopnice za stadion, medtem ko naj bi bilo takih Angležev le tisoč.

Nizozemci so preplavili navijaško cono v Dortmundu FOTO: AP icon-expand

Stadion je bil seveda razprodan, oranžni pristaši so zavzeli južno tribuno, ki je na domačih tekmah Borussie Dortmund znana kot "Rumeni zid". Za tekmo ima vstopnice 16.000 angleških navijačev, drugi pa naj bi ostali v Düsseldorfu, je predivideval Sauer. "Vemo, da Angleži običajno niso pristaši skupinskih ogledov tekem, ampak raje ostajajo pred ekrani v pubih in restavracijah, kar nam gre na roko, saj je zaradi tolikšnega števila nizozemskih navijačev res velika gneča," je dodal.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Uvrstitev v polfinale so s skoki levo-desno proslavili tudi nogometaši. icon-picture-layer-2 1 / 4