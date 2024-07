Temelji za prihodnost postavljeni, a vprašanje, če pod Kekovim vodstvom

Slovo seveda boli, poraz je poraz, pa vendar bi se slovenski reprezentanti iz Nemčije težko vračali bolj ponosni. Od evropskega prvenstva so se poslovili po 120 minutah junaškega boja s Portugalci. S predstavo, ki se je ne bi sramoval niti Bruce Willis. S predstavo, ki je navdihnila nove generacije in postavila temelj nadaljnjih uspehov trenutne. To je po tekmi izpostavil tudi Matjaž Kek, preden je med vrsticami namignil, da njegova prihodnost na selektorskem stolčku ni samoumevna.

Nizek slovenski blok, o katerem je bilo pred osmino finala toliko govora, je zopet deloval odlično. Portugalce je spravljal ob živce, saj je bilo njihove priložnosti v rednem moč prešteti na prste ene roke. Ko je Jan Oblak v podaljšku ubranil strel Cristiana Ronalda z bele točke in je deset minut zatem Benjamin Šeško vzel žogo Pepeju ter se podal sam proti portugalskim vratom, je bila Slovenija na pragu raja. A Diogo Costa je njegov strel ubranil, potem pa postal prvi vratar, ki je na evropskih prvenstvih ubranil uvodne tri serije enajstmetrovk. Slovenija je tako ostala brez senzacionalne zmage in uvrstitve v četrtfinale. Grenak priokus bo ostal, vendar nikakor ne more pokvariti izjemnega uspeha čete Matjaža Keka, ki se je kot prva v zgodovini samostojne države prebila v izločilne boje velikega tekmovanja.

Matjaž Kek ima pogodbo z NZS sklenjeno do novembra 2025. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Jasno, da ne moreš slaviti, ko izgubiš. Porazov se ne slavi. Po drugi strani pa je grenkoba prežeta s toliko dobrega in sladkega. Upam, da bo tale turnir pomenil iztočnico za slovenski nogomet v prihodnosti," Kek na novinarski konferenci ni skrival razočaranja. A tudi ponosa ni. "Žal mi je, da moramo iti domov. Še bi ostal tukaj. A ne kot turist, tudi prišli nismo kot turisti. Bolj kot je trajalo, bolj je Slovenija rastla. Iz majhne, preplašene Slovenije smo prišli do 'zicerja' štiri minute pred koncem. Takšen pač je nogomet. Sreče tem evropskem prvenstvu ravno nismo imeli na, smo pa dobili reprezentanco, ki ve kaj hoče," je dodal, preden je poskrbel za precej začudenih pogledov med predstavniki sedme sile.

Kek svojo prihodnost na klopi Slovenije postavil pod vprašaj "Kdor bo vodil reprezentanco v prihodnje, ima vse skupaj zloženo," je dejal, na podvprašanje, ali to nemara pomeni, da se bodo naslednja reprezentančna poglavja pisala brez njega, pa pojasnil: "Kdorkoli jo bo vodil. Nikogar ne izključujem. Ta reprezentanca je sestavljena. Njen najpomembnejši člen so igralci. Zaradi njih smo tukaj. Vedel sem, da bomo dobri in ne bomo razočarali, ker neizmerno verjamem v te fante. Patetično bi bilo, če bi rekel, da so heroji. Ne, to so igralci, za katere upam, da so ustvarili kult reprezentance. Z vsako sekundo, tudi na treningu, so dokazali, kaj pomeni igrati za slovensko reprezentanco. Kje bom pa jaz? Rekel sem že, da sem v tej reprezentanci najmanjši problem. Nimate pojma, kakšen privilegij imam, da lahko vodim takšno reprezentanco. Da lahko na ta način igramo proti velikanom evropskega nogometa."

Jan Oblak je takole zaustavil strel Cristiana Ronalda z bele točke v prvem podaljšku. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Disciplina, agresivnost, zavzetost prinašajo presežke V reprezentančnem taboru pred potjo v Nemčijo o ciljih niso želeli na glas govoriti. A jasno je bilo, da bi bilo napredovanje iz skupine z Anglijo, Dansko in Srbijo velik uspeh. Kek je o uvrstitvi v osmino finala dodal, da so presegli pričakovanja. Še enkrat več pa je poudaril, da je Slovenija najmočnejšim reprezentancam stare celine lahko enakovredna le, če se drži svojih principov v igri, ki na oko morda niso tako privlačni. "To je realna slika. Leporečje o napadalnem nogometu ne bo šlo. Pri nas gre, če smo disciplinirani, agresivni, zavzeti, pragmatični in z neizmerno ljubeznijo do dresa."

Tudi proti Portugalski so njegovi varovanci navdušili z zavzetostjo, odnosom, borbo – z vrlinami, ki so jim med nevtralnimi ljubitelji nogometa prinesle številne simpatije. Kek pa kljub naštetemu vidi še veliko prostora za napredek: "Nismo idealni, tudi jaz ne. Pri igralcih še vidim možnosti za napredek. Vsaka sekunda izkušenj s takšnega turnirja bo prišla prav. Prepričan sem, da lahko igramo boljši nogomet, boriti pa se ne moremo bolj, tu so fantje šli čez svoje meje." Pozdrav slovenskih nogometašev z navijači po tekmi:

Kek športno priznal, da so bili Portugalci boljši – v igri in pri enajstmetrovkah Portugalcem je "gentlemansko" priznal, da so bili večji del tekme boljši in jim zaželel, da bi na Euru šli do konca. "Zdržali smo 25 minut in se potem začeli prebujati. Seveda ne moremo tekmovati s Portugalsko v posesti žoge. A imeli smo svoj načrt. Določene stvari moraš preživeti proti takšnim reprezentancam. Jasno pa je, da je bila Portugalska boljša v igri," je komentiral razplet srečanja. V prid Portugalcev so ga prevesile enajstmetrovke in izjemno razpoloženi vratar Diogo Costa, ki je ubranil poskuse Josipa Iličića, Jureta Balkovca in Benjamin Verbiča. S tem je postal prvi v zgodovini evropskih prvenstvih, ki v seriji enajstmetrovk sploh ni prejel zadetka. "Spoštujem ljudi, ki prevzamejo odgovornost, ne glede na to, kako se konča. Očitno pa je bilo tako zapisano v zvezdah. Lahko treniraš 30 'penalov' po vrsti, pa boš zastreljal enega na takšni tekmi pred toliko ljudmi. Portugalci so bili pri tem pač boljši."