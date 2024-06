Mbappeju naravnali nos in je že v baznem taboru galskih petelinov: Kylian ni dobro ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kylian Mbappe je igrišče zapustil tik pred koncem tekme z Avstrijo (1:0), saj je v skoku za žogo z glavo zadel avstrijskega igralca in okrvavljen obležal na zelenici.

Francozi so z zmago v uvodnem nastopu na EP v Nemčiji upravičili vlogo enega od glavnih favoritov za naslov. V Düsseldorfu so premagali Avstrijo z 1:0.

Izkazalo se je, da ima zlomljen nos, ki so mu ga v bližnji bolnišnici nemudoma naravnali, 25-letni novopečeni napadalec madridskega Reala pa se je tudi že vrnil v bazni tabor galskih petelinov. "V tem trenutku ni jasno, če bo Mbappe nastopil na preostalih dveh tekmah skupinskega dela ali pa ga bodo, seveda če se reprezentanca tja uvrsti, "čuvali" za izločilne boje," sporoča pariški L'Equipe, ki poudarja, da so tovrstne poškodbe sicer zelo neprijetne in moteče za samega nogometaša. "Če bo nastopil, bo nosil posebno zaščitno masko. Na dlani je, da ga bo ta ovirala pri igri, toda Mbappe bo gotovo želel čim prej pomagati soigralcem," še piše ugledni francoski športni časnik.