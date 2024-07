'To je pravi pekel, ovira me na vsakem koraku, a moral bom potrpeti'

Na druženju s predstavniki sedme sile pred današnjim obračunom osmine finala proti Belgiji se je tako Kylian Mbappe znova dotaknil posebnega "modnega dodatka", zaradi katerega - kot pravi sam -, ni na želeni ravni iger, ki smo jih od njega sicer vajeni iz klubskega okolja in tudi reprezentance. "Resnici na ljubo si nisem mislil, da bom imel toliko težav. Igranje z zaščitno masko je pravo mučenje, pekel, če želite ... Ovira me na vsakem koraku, a bom moral potrpeti, saj mi drugega ne preostane," je pred zelo pomembnim obračunom za Tricolore uvodoma dejal novopečeni član madridskega Reala, ki je v nadaljevanju novinarjem pojasnil, zakaj je v zadnjih dneh zamenjal toliko začitnih mask.

"Pri vsaki me je nekaj motilo. Vid je močno omejen, obenem pa znoj nikamor ne odteka, tako da jo moram vsakič sneti z obraza in si jo vedno znova nadeti. Res je težko," se je pridušal 26-letni zvezdnik francoske izbrane vrste in na koncu pristavil, da so naslednji dnevi za svetovne prvake iz leta 2018 preveč pomembni, da bi čas in energijo zapravljal za nepomembne stvari.

"Pred nami je zelo zahtevna tekma, kakovosten tekmec, proti kateremu bomo morali pokazati vse svoje znanje, če bomo želeli igrati v četrtfinalu evropskega prvenstva."