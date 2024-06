Tri države, 800 kilometrov, deset dni

Večina si verjetno težko predstavlja te številke, sploh če povemo, da govorimo o kolesarjenju. Medtem ko so navijači praktično vsi udobno v svojih avtomobili, kombijih ali z javnim prevozom potovali v Nemčijo na Evropsko nogometno prvenstvo, se je 49-letni Zvone Kozamernik iz Stične odločil za popolnoma drugačno, predvsem pa veliko težjo pot. In to kljub temu, da je pred 30-imi leti doživel hudo prometno nesrečo, bil nekaj časa v komi, posledice pa čuti še danes. A je prekolesaril. In kaj vse je doživel na poti do Nemčije?