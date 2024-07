Turki bučno proslavljali uvrstitev v četrtfinale, svoje junake slavili tudi Gruzijci

Slovenci nismo edini, ki znajo ceniti in proslaviti uspeh svojih športnih junakov. Po nedavni uvrstitvi turške nogometne reprezentance v četrtfinale evropskega prvenstva so splet preplavili posnetki bučnega slavja Turkov. Četudi je njihova izbrana vrsta obračun osmine finala proti Španiji izgubila s kar 4:1, pa so svoje junake v neverjetnem številu sprejeli tudi Gruzijci.