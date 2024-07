Nizozemska pobuda (še) ni obrodila sadov, v Düsseldorfu še 'ničla'

Temperatura je narasla tudi zaradi kazni Evropske nogometne zveze, ki je turškega reprezentanta Meriha Demirala zaradi tako imenovanega volčjega pozdrava na tekmi osmine finala proti Avstriji kaznovala z dvema tekmama prepovedi nastopa. Oblasti v Berlinu so poostrili varnostne ukrepe, za red in mir bo skrbelo kar 3000 policistov.

Turki so v skupinskem delu premagali Gruzijce s 3:1 in Čehe z 2:1, proti Portugalcem izgubili z 0:3, v osmini finala pa so bili v Leipzigu boljši od Avstrijcev z 2:1. Nizozemci so skupinski del odprli z zmago nad Poljaki z 2:1, nato so se s Francozi razšli brez golov, v zadnji tekmi pa klonili proti Avstrijcem z 2:3. V četrtfinalu so Romune v Münchnu ugnali s 3:0.

Španija je na petkovi prvi četrtfinalni tekmi v Stuttgartu po podaljšku premagala Nemčijo z 2:1, Francija pa je bila v Hamburgu po izvajanju 11-metrovk boljša od Portugalske s 5:3.



Izid, Nemčija: evropsko prvenstvo, četrtfinale:

Nizozemska - Turčija 0:0* (0:0)