Turčija nevarnejša, izid pa izenačen (1:1*)

Uvodne minute obračuna so pričakovano minile v znamenju Turkov, ki so najprej dvakrat izkoristili svojo višino in prišli do strelov z glavo, še bližje zadetku pa so bili v 10. minuti, ko je Kaan Ayhan stresel vratnico. Pritisk Turčije se je nadaljeval, napadalno usmerjena igra pa se jim je obrestovala v 25. minuti, ko je z izjemnim volejem iz roba kazenskega prostora gruzijskega vratarja matiral Mert Muldur.