Druga plat prvenstva: Uefa kaznovala navijaške izgrede. Na prvem mestu Hrvaška

Res je, da se nogometna prvenstva odločajo na igrišču, a na to, kako se odrežejo nogometaši, vplivajo tudi navijači. Glasno navijanje, navijaške pesmi, skakanje in razne koreografije lahko naredijo še tako dolgočasno tekmo zabavno. Pogosto pa nekateri posamezniki, nemalokrat tudi skupine 'navijačev', s pretepi, nešportnimi gestami, vzkliki in vsem, kar ne sodi ob (in na) nogometna igrišča, mečejo slabo luč na vse druge.

Pretep med Srbi in Angleži FOTO: X icon-expand

Uefa strogo kaznuje nogometne zveze, ki morajo zaradi kazni, ki jih 'prislužijo' navijači, globoko seči v žep. Na prvenstvu so po skupinskem delu ostale nekaznovane le tri reprezentance. To so bile Španija, Francija in Slovaška.

Veselje hrvaških navijačev FOTO: AP icon-expand

Največ bo morala plačati hrvaška nogometna zveza, več kot 220 tisoč evrov. Najbližje sta ji nogometni zvezi Albanije s 171 tisoč evri in Srbije, ki si je nabrala za dobrih 166 tisoč evrov glob. Nato sledi velika luknja in Turčija, katere navijači so turški nogometni zvezi 'prislužili' 95 tisoč evrov kazni.

Slovenski navijači na obračunu proti Portugalski FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija je v zgornji polovici in sicer na 10. mestu. NZS bo plačala za več kot 51 tisoč evrov kazni. Slovenska nogometna zveza bo sicer za predstave naše reprezentace prejela kar 12,5 milijona evrov, kar bo z lahkoto pokrilo omenjen znesek. Uefa je vsem reprezentancem skupno izrekla za več kot 1,2 milijona evrov kazni.