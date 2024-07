Uradno: najlepši gol preteklega evropskega prvenstva je ...

Preteklo evropsko nogometno prvenstvo je prineslo kar nekaj lepih trenutkov. Prvak je znan, to je Španija, prav tako je znana najboljša enajsterica prvenstva, najboljši mladi igralec in vratar. Ve se tudi, kdo je bil igralec letošnjega, že sedemnajstega, Eura. Zdaj pa je znano tudi, kdo je zadel tudi (uradno) najlepši zadetek tega prvenstva. To je uspelo Turku Mertu Müldürju proti Gruziji.