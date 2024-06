V Srbiji odmeva: Kdo je glavni krivec za izpad 'Orlov'?

Srbska nogometna reprezentanca je v skupini C zasedla zadnje, četrto mesto, in se že poslovila od Eura 2024. Srbija je na nogah. Kdo je kriv? Nekateri s prstom kažejo na selektorja Dragana Stojkovića "Piksija", drugi na zvezdnike, ki se mu niso popolnoma podredili. Rezultat, ki so ga 'Orli' dosegli, je slab in reprezentanca, ki se je tako kot Slovenija prvič po štiriindvajsetih letih uvrstila na Euro, se za razliko od naših fantov po skupinskem delu poslavlja in je že na poti domov.

OGLAS

V srbskih medijih odmeva predvsem neučinkovitost srbske nogometne reprezentance, ki je edini gol dosegla prav proti Sloveniji. Kljub zvezdnikom, ki jih premorejo v napadu, vključno z Luko Jovićem, ki je kot edini zatresel mrežo nasprotnika, so tukaj tudi mladi upi Juventusa Dušan Vlahović in izkušena zvezdnika Aleksandar Mitrović in Dušan Tadić. Kljub temu pa so se Orli veselili samo enkrat. Pričakovanja so bila visoka, saj sistem tekmovanja omogoča napredovanje 16 od 24 ekip. Srbski mediji in navijači so bili skoraj prepričani, da ne bodo med osmimi, ki izpadejo v prvi fazi tekmovanja, vendar se je zgodilo ravno to. Srbski mediji in navijači imajo različna mnenja, kdo je glavni krivec za neuspeh.

Srbska nogometna reprezentanca FOTO: AP icon-expand

Med igralci je pred največjim tekmovanjem vladalo pozitivno vzdušje, odnos s selektorjem ni bil vprašljiv, vendar je bilo zaupanje v njegove odločitve milo rečeno krhko. Na tekmi s Slovenijo je bilo videti, da so zvezdniki Srbije z neodobravanjem sprejemali taktična navodila. Selektor Dragan Stojković "Piksi" ni uspel prepričati igralcev v svoje odločitve in to se je videlo na igrišču. Če je selektorju reprezentanca v preteklosti zlahka "slepo sledila", je bila situacija na letošnjem turnirju najboljših evropskih reprezentanc povsem drugačna. Igralci so bili presenečeni nad sestavo ekipe za ključne tekme. Enajsterica se je vsake toliko spreminjala, kot da selektor še ni našel prave udarne enajsterice. Mitrović je bil nezadovoljen ob zamenjavi, Tadić je svoje nezadovoljstvo kazal skozi izjave za medije, vsak igralec pa je na terenu poskušal prevzeti vodenje ekipe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ekipa, ki jo je Dragan Stojković včeraj proti Danski poslal na igrišče, je presenetila tudi nekatere srbske nogometaše, kar so po tekmi priznali v pogovorih z mediji. Še bolj pa jih je presenetilo dejstvo, da dve uri pred tekmo niso vedeli, kdo bo igral. Selektor je ekipo razkril 90 minut pred začetkom tekme. Po tekmi so Tadića vprašali, ali se je v svoji karieri že soočal s prakso, da za začetno enajsterico izve le uro in pol pred začetkom tekme. "Iskreno, zelo redko ..." je dejal kapetan Srbije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči