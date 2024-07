Zaradi Ronalda jima 'grozijo' Portugalci, med sabo pa se nikoli niso skregali

Začeli smo upanjem. Po dobri igri v drugem polčasu proti Danski in remiju se je upanje spremenilo v optimizem. Sledila je še boljša predstava proti Srbom, a tudi zelo boleč izenačujoči zadetek v zadnjih sekundah in optimizem je zamenjala velika bolečina, ki pa je bila popolnoma pozabljena po novi izjemni predstavi proti Angliji in prvem napredovanju v izločilne boje na velikem tekmovanju v zgodovini. Evforija v Sloveniji je v tistem trenutku bila na vrhuncu, a v pripravljalni bazi naše nogometne reprezentance so se fantje vendarle pripravljali v bolj mirnem okolju.

Ob Vanji je v obrambi izjemno pomembno vlogo odigral tudi Jure Balkovec . To predvsem velja za 120 minut dolgo bitko s Portugalci, ki se sicer ni izšla popolnoma po željah Slovencev po celotnem svetu. Kljub temu Portugalci še kar nekaj časa ne bodo pozabili male Slovenije, ki jih je skoraj poslala domov. "Sigurno je še vedno nekaj prostora za napredek, predvsem kar se tiče napada, ampak Slovenija mora najprej graditi na tem, kar smo pokazali. Se pravi borbenost, srčnost, kompaktnost in nato lahko rastemo zato, da bomo nevarnejši tudi v napadu," je recept za uspeh v Nemčiji in cilje za prihodnost reprezentance opisal Balkovec.

"Moram reči, da smo čutili neko evforijo in podporo, ampak ker smo bili toliko oddaljeni od vsega tega, mogoče res nismo čutili realnega stanja. S fanti smo skupaj preživeli več kot mesec dni in niti enkrat se nismo skregali. Res se je ustvarila neka dobra energija znotraj reprezentance in upam, da bomo lahko to obdržali za naprej," je stanje v slovenskem kampu v zadnjem mesecu dni opisal Drkušić.

Med številnimi zvezdniki v portugalski reprezentanci seveda najbolj izstopa Cristiano Ronaldo, ki je kljub 39 letom starosti še vedno v središču dogajanja na vsaki zelenici, na katero stopi. Njegovi najbolj strastni navijači ga brezpogojno branijo na vsakem koraku, včasih tudi na zelo zanimive načine. Vanji so na primer pred tekmo osmine finala številni pošiljali sporočila na družabnih omrežjih. "Obljubljali so mi, da me bodo našli in prišli v Slovenijo, če na tekmi ne bom pustil Cristiana pri miru, ampak to je normalno. Mislim, da je Cristiano eden največjih nogometašev v zgodovini našega športa. Ima ogromno oboževalcev. In ja, meni je to bil motiv pred tekmo. Če primerjaš imena Vanja Drkušić in Cristiano Ronaldo, je pa kar velika razlika. Mogoče so bili kakšni dvoboji trdi, močni, ampak enostavno to je nogomet," je svoj dvoboj z enim največjih zvezdnikov na svetu opisal branilec Sochija.

Na zelenici je kar nekaj stikov z Ronaldom imel tudi Jure, ki je opisal Portugalčev pristop med igro. "Jaz moram reči, da me je nekako presenetil in rekel bi, da kar pozitivno. V drugem polčasu je naredil prekršek v napadu nad Janom Oblakom. Jaz sem instinktivno stekel proti njemu, ker sem branilec in sem navajen varovati vratarja, ampak ni želel nobenega soočenja, nobenih izmenjav besed, samo obrnil se je stran. Tako da mislim, da ne išče konfliktov. Vse luči so usmerjene vanj in vsi spremljajo vsako njegovo potezo. Mislim, da se želi oddaljiti od nekaterih negativnih stvari," je svojo izkušnjo z Ronaldom podelil Balkovec.