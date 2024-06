'Verjetno bomo slej kot prej prisiljeni v nizek blok, a lahko smo zelo nevarni'

OGLAS

"Individualno so Portugalci zelo kakovostni. To je ena stvar. Druga, gledano z moje strani, je ta, da v napadalnem delu igrajo od vratarja in precej tvegano. Nizko spustijo veliko število igralcev v organizaciji. Lahko pričakujemo, da se bo Joao Cancelo pojavil v sredini, zelo široko bodo postavljeni krilni igralci, Rafael Leao levo in Bernardo Silva desno, Cristiano Ronaldo pa trenutno funkcionira nekje na liniji prepovedanega položaja, kar ni bilo značilno, ko smo se na njih pripravljali marca," je povedal Dejan Kopasić in se ob tem spomnil marčevske prijateljske tekme, ki se je v Stožicah končala z 2:0 v korist Slovenije. Kopasić se je ozrl tudi na doslej opravljeno delo slovenske vrste. "Rekel bi, da smo bili zelo, zelo dobri v defenzivnem bloku in da nam ni bilo pod častjo trpeti stvari, ki so se pač dogajale. Dobro smo se izničevali obetavne situacije tekmeca," je dejal in pogledal tudi proti šibkim točkam Kekove čete. "Manjša težava, ki sem jo videl, je bila v trenutku odvzete žoge. Ti moraš takrat priti ven iz njihovega protipritiska ali pa iz situacij, kjer imajo oni veliko število igralcev okoli žoge. Tu smo bili malo nenatančni. Bili smo v položajih, ko bi mogoče ena dobra podaja, en dober sprejem vse odprl proti tekmečevim vratom," je pojasnil.

"Proti Portugalcem pa bo ta zadeva seveda po mojem mnenju zelo pomembna in upam, da bomo natančni, tako bomo lahko tudi nevarni. Seveda je potem tudi tekmečeva igra manj varna." Portugalci so imeli na uvodni tekmi EP s Čehi težave z nizkim blokom tekmeca. "Lahko pričakujemo, da bomo verjetno slej ko prej prisiljeni v ta nizek blok. Tu so neke stvari, ki se pri njih pojavljajo, na te stvari se moramo dobro pripraviti, dobro reagirati. Če se tukaj zadeve dobro pripravi in če bomo iz te odvzete žoge imeli dobre momente, smo lahko zelo nevarni."

Statistika marčevskega prijateljskega obračuna med Slovenijo in Portugalsko FOTO: Sofascore.com icon-expand

Pojasnil pa je, da je pri nizkem bloku tveganje, "kjer lahko en dober predložek ali strel na vrata ali dobra individualna poteza pripelje nasprotnika v nevarno cono, ki je tam nekje 10 m okoli gola in seveda tam se potem lahko vse zgodi". Portugalci so zadnjo tekmo v skupini proti Gruziji izgubili, a igrali s precej spremenjeno postavo. Kopasić pa je pogledal vse tri tekme, bistvo informacij pa so vseeno vlekli z obračunov proti Češki in Turčiji. Proti Turčiji ob zmagi s 3:0 so začeli Diogo Costa v vratih, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias in Nuno Mendes v obrambi, Joao Palhinha, Vitinha in Bruno Fernandes v zvezni vrsti, v napadu pa Bernardo Silva, Rafael Leao in Cristiano Ronaldo.