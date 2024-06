Vrtiljak čustev na 'norem' Euru: rekordnih devet golov v sodniških dodatkih

Na teh so goli "padali" dobesedno v zadnjih sekundah, kar sta na svoji koži med drugimi izkusili tudi slovenska in hrvaška izbrana vrsta. Varovanci selektorja Matjaža Keka so se v izdihljajih dvoboja s Srbijo že videli v izločilnih bojih, ko je v zadnji sekundi na münchenski Areni udaril Luka Jović . Na eni strani delirij, na drugi pa šok oziroma nejevera. Zelo podobno se je (z)godilo Hrvatom, ki so do 98. minute proti Italiji v rokah držali tako minimalno vodstvo (1:0) kot tudi preboj v osmino finala, a se je le nekaj sekund pozneje "od nikoder" prikazal Mattia Zaccagni in ostalo je zgodovina.

Za pravi vrtiljak čustev so poskrbeli tudi zadetki na tekmah med Portugalsko in Češko, Nemčijo in Švico, Švico in Madžarsko, Nemčijo in Škotsko, Albanijo in Hrvaško, Turčijo in Gruzijo ter Madžarsko in Škotsko. Slovenske ljubitelje nogometa je do sedaj najbolj "zabolel" gol naših vzhodnih sosedov na tekmi s Škotsko, ki je bil dosežen v 100. minuti dvoboja za minimalno zmago Madžarov.

Če bi na omenjenem obračunu ostalo pri remiju 0:0, bi bili Slovenci korak bližje uvrstitvi v izločilne boje. A pustimo zdaj razna preračunavanja, so pa za vas in nas kolegi s spletne platforme za pripravo najrazličnejših statističnih podatkov in grafičnih prikazov Sofascore pripravili seznam devetih strelcev v izdihljajih tekem v dozdajšnjem delu EP-ja (zgoraj).