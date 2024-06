Vsaka medalja ima dve plati

Na pregovor iz naslova smo se skupaj z novinarskimi kolegi v Münchnu spomnili, ko smo skušali več ur po tekmi s Srbijo ovrednotiti končni izplen. Glede na potek je neodločen izid (1:1) nedvomno bolel, kako pa bo vplival na lestvico v skupini C in potnike v osmino finala? Bi bili enako razočarani, če bi do istega izkupička prišli po obratni poti, kot smo denimo proti Dancem? V idealnem scenariju se zna zgoditi, da bosta že dve točki dovolj za napredovanje v izločilne boje.

OGLAS

"Na eni strani je razočaranje, na drugi ponos," je črto pod dramatičnem obračunu s Srbijo potegnil selektor Matjaž Kek. Med njegovimi varovanci, s katerimi smo se pogovarjali po tekmi, je bilo zagotovo več prvega. Proti favoriziranemu nasprotniku so namreč začeli odlično, v prvem polčasu imeli kar tri zrele priložnosti in nato sredi drugega povsem zasluženo povedli po sijajni akciji Žana Karničnika in Timija Maxa Elšnika. Kazalo je na vse tri točke, ki bi že pomenile uvrstitev v osmino finala, a je sanje 20 tisoč slovenskih navijačev v zadnji sekundi razblinil Luka Jović. No, morda "razblinil" ni pravi izraz. Morda jih je zgolj začasno ustavil in se bodo uresničile v torek, ko bo Kekovi četi v zadnjem krogu nasproti stala favoritinja skupine Anglija. Slovenija ima namreč po dveh remijih še vedno vse v svojih rokah. Zmaga, ki bi – bodimo realni – mejila na čudež, prinaša napredovanje in verjetno tudi prvo mesto.

Timi Max Elšnik je odigral vrhunsko tekmo, a po remiju ni skrival razočaranja. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kaj prinaša remi z Anglijo? Remi z Angleži bi pomenil, da bi Slovenija skupinski del končala s tremi točkami. Če bi Danska in Srbija istočasno prav tako remizirali, bi o drugem mestu odločalo število doseženih zadetkov v primerjavi z Danci, trenutno je razmerje 2:2. Če bi ostalo isto, Uefa kot naslednji kriterij upošteva rumene kartone. Če pa Slovenija in Anglija remizirata in se druga tekma ne bi končala neodločeno, bi Kekova četa zelo verjetno osvojila tretje mesto. Odkar so organizatorji evropsko prvenstvo s 16 reprezentanc razširili na trenutni format 24, je sedem tretjeuvrščenih ekip končalo s tremi točkami. V treh primerih so napredovale, v štirih ne. Možnost, da bi tri točke zadoščale, je torej malo manj kot polovična.

Možnost za napredovanje tudi v primeru poraza Kaj pa če Slovenija izgubi in bo zaključila z dvema točkama? Potem bomo upali, da Danska premaga Srbijo, ker bi to zagotovo pomenilo tretje mesto naše reprezentance. Doslej še nobena reprezentanca z dvema točkama po treh tekmah ni napredovala v izločilne boje. A letos vseeno obstaja možnost, da se to spremeni. Zakaj?

V primeru poraza Slovenije in zmage Srbije v zadnjem krogu, potem bosta Slovenija in Danska zaključili z dvema točkama. Odločala bo gol razlika, potem število doseženih zadetkov in nato še število rumenih ter rdečih kartonov.

V skupini A je trenutno tretja Škotska s točko, Madžarska pa ima dva poraza. Reprezentanci se bosta v zadnjem krogu pomerili med seboj in če bi remizirali, potem bi bila Škotska tretja s prav tako dvema točkama. Zelo verjetno pa je, da bo imela slabšo gol razliko od Slovenije, saj je uvodni obračun z Nemčijo izgubila s kar 1:5. V skupini B sta na tretjem mestu poravnani Albanija in Hrvaški, ki sta med seboj remizirali (2:2). Obe v zadnjem krogu čaka favorizirani tekmec. Albanci bodo igrali s Španci, Hrvati z Italijani. Slovenci bodo na obeh tekmah navijali za zmagi favoritov. Idealen scenarij za Slovenijo bi torej bil remi med Škotsko in Madžarsko ter zmagi Španije in Italije. V tem primeru bo Slovenija med štirimi najboljšimi tretjeuvrščenimi, tudi če skupinski del konča z dvema točkama. Poleg tega je treba upoštevati, da je bil v skupinah D, E in F odigran po le en krog. Možnost je, da se bo položaj tudi tam zapletel do te mere, da bo tretjeuvrščena ekipa imela le dve točki oziroma celo eno.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



































Timi Max Elšnik je odigral vrhunsko tekmo, a po remiju ni skrival razočaranja. icon-picture-layer-2 1 / 19

Remi s priokusom poraza, a počakajmo do konca ... Zatorej četrtkov remi s Srbijo vendarle ni bil enak porazu, čeprav smo prepričani, da je čisto vsak izmed 20 tisoč Slovencev Allianz Areno zapušča z zelo grenkim priokusom. Jasno je, da ima Slovenija še naprej vse v svojih rokah. Če zmaga in preseneti zvezdniško Anglijo, potem dvomov o zgodovinski osmini finala ne bo več. Če pa ji to ne uspe – v primeru remija ali poraza, še vedno obstaja (povsem realna) možnost za napredovanje med 16 najboljših. Nesrečni remi s Srbi je bolel, a točka je boljše kot nič. Po srečnem spletu okoliščin bi se celo utegnila izkazati za odločilno ...