Yamal: Mbappe si je po tekmi zaželel moj dres

Veselje Lamina Yamala na tekmi proti Franciji. FOTO: AP icon-expand

Španija je brez dvoma eno izmed najlepših presenečenj letošnjega Eura. Z odlično igro so se zasluženo uvrstili v finale prvenstva stare celine, veliko pa je k temu pripomogel tudi Lamine Yamal, ki je na šestih tekmah zbral tri asistence in zabil en gol. Slednjega je dosegel na polfinalni tekmi proti Franciji, ko je z izjemnim strelom iz velike razdalje ob pomoči vratnice zadel za 1:1. "Takoj po strelu sem začel teči, saj sem vedel, da bo žoga končala v mreži. Ko se ti ponudi toliko prostora, preprosto moraš zaključiti. Zavedaš se, da ti lahko uspe, in imel sem srečo, da mi je," je o svojem zadetku povedal najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev.

Lamine Yamal je na tekmi proti Franciji z neubranljivim strelom zabil za 1:1. FOTO: AP icon-expand

Štiri minute kasneje je za končnih 2:1 zadel Dani Olmo in Španiji zagotovil prvi finale na velikih tekmovanjih po 12 letih, ko so na največjem evropskem prizorišču s 4:0 odpihnili Italijo in drugič zapored osvojili evropski naslov. "To bo sanjski finale, predvsem zato, ker igramo proti Angliji. Vsak si želi igrati na tekmah, kot bo ta. Naša želja je, da se v domovino vrnemo s trofejo," je dodal Yamal.

Slavje španskih nogometašev po zmagi na Euru 2012. FOTO: AP icon-expand

V povezavi z njim se je v preteklih mesecih pogosto uporabljal izraz "16-letni diamant", naslednjih 365 dni pa bomo govorili o izjemnem 17-letniku. V primeru zmage furije proti trem levom bi Yamal postal najmlajši zmagovalec evropskega prvenstva v 64-letni zgodovini tega tekmovanja. "Mami sem dejal, da si želim za darilo slaviti v Madridu s svojimi soigralci. To je vse. Verjamem, da bi bilo od našega pristanka na letališču dalje noro in evforično. Evropska trofeja je nekaj neverjetnega, na kar Španci čakajo od leta 2012."

Lamine Yamal in Kylian Mbappe na polfinalnem obračunu. FOTO: AP icon-expand

Kljub njegovi mladosti ga cenijo številni nogometaši, ki so si v preteklih letih že ustvarili ime v nogometnem svetu. "Po tekmi z Italijo sem dal svoj dres Federicu Chiesi, po zadnjem obračunu pa si ga je zaželel Kylian Mbappe. Če me za dres vpraša igralec, kot je on, mu ga seveda z veseljem dam. Po zmagi proti Franciji sem razmišljal samo o finalu, tako da mi je bilo za to čisto vseeno."