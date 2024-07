'Začetek dveh legend': mali Yamal v plastični kadi in sramežljivi Messi

Dolgo pozabljene fotografije iz leta 2007 so znova 'privrele na površje', potem ko jih je na družbenem omrežju Instagram delil Yamalov oče, objavo pa pospremil z besedami: "Začetek dveh legend".

56-letni profesionalni fotograf Joan Monfort, ki med drugim sodeluje z agencijo Associated Press, je, skoraj 17 let po nastanku fotografij, opisal njihovo ozadje. Spominja se, da je fotografiranje potekalo v slačilnici na znamenitem stadionu Camp Nou v Barceloni, ko je bil Lamine Yamal star le nekaj mesecev.

Nogometaši Barcelone so takrat z otroki in njihovimi družinami pozirali za koledar v okviru dobrodelne akcije lokalnega časopisa Diario Sport in Unicefa. Povsem po naključju se je takrat 20-letni Lionel Messi fotografiral z malim Yamalom in njegovo mamo, ki prihaja iz Ekvatorialne Gvineje.

Kot je za AP pojasnil Monfort, je Unicef izvedel nagradno igro v soseski Roca Fonda v Mataroju, kjer je živela Yamalova družina. Ta se je prijavila na nagradno igro in bila izbrana.

Fotografiranje Messija in dojenčka ni bila lahka naloga, se spominja Monfort. "Messi je precej introvertiran fant, je sramežljiv. Prišel je iz slačilnice in se nenadoma znašel v drugi sobi s plastično kadjo, polno vode, in dojenčkom v njej. Bilo je zapleteno. Sprva sploh ni vedel, kako ga držati," pripoveduje.