Zadetek v 98. minuti ni le izločil Hrvatov, ampak tudi rešil Italijane

V skupini B sta se v zadnjem krogu pomerili Italija in Hrvaška. Hrvati so nujno potrebovali zmago, medtem ko se je zdelo, da Italijane naprej pelje tudi poraz. Toda kot se je izkazalo na zadnji dan skupinskega dela, temu ni bilo tako.

Zaccagni v zadnji minuti strl hrvaška srca in osrečil Slovence

Gruzija je namreč presenetila preračunljive Portugalce, s tem pa povzročila pravi domino efekt. Najslabše so jo odnesli Madžari, ki so po dramatični zmagi v 100. minuti proti Škotom že slavili napredovanje, a na koncu ostali z dolgim nosom. Madžari so tri dni čakali na razplet preostalih skupin, boginja Fortuna pa jim ni bila naklonjena.