Zadnje slovensko navijaško poglavje v Nemčiji, ali se vidimo spet?

Po Stuttgartu in Münchnu, kjer so pripravili fantastično kuliso, so se slovenski navijači zgrnili še višje na sever, na ulice Kölna. Zvečer je na sporedu še zadnja tekma v skupinskem delu evropskega nogometnega prvenstva, na katerem naša reprezentanca še vedno upa, da ji bo uspel preboj iz skupine. Nocoj ji bo nasproti stala močna Anglija. Čeprav so njeni navijači precej razočarani nad predstavami svoje izbrane vrste, so v mestu zelo glasni. Za Slovence pa bo vrelišče dogajanja že popoldne, saj jih bo na enem kupu zbrala Siddharta.