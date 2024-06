Zakaj je Danska zasedla drugo mesto, Slovenija pa tretjega?

Slovenija se veseli zgodovinske uvrstitve v izločilne boje evropskega prvenstva v nogometu. To so si varovanci Matjaža Keka tako kot Danci zagotovili s tremi remiji v skupini C, v kateri so na koncu osvojili tretje mesto, Danci pa drugega. Čeprav so si bili po kar štirih merilih Slovenci in Danci izenačeni, je na koncu odločal rumen karton, ki ga je na medsebojni tekmi prejel tehnični direktor reprezentance Milivoje Novaković.