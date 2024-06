Zakaj je Kek na tekmi proti Srbiji zamenjal Šeška?

A.M., STA

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtek proti Srbiji remizirala z 1:1, po tekmi pa je bilo poleg hvale na račun Slovencev tudi veliko kritike na račun menjave v 76. minuti, ko je Benjamin Šeško zapustil zelenico. "Začeli so me grabiti krči, zato raje nisem tvegal česa hujšega," je o omenjeni temi povedal slovenski napadalec.

Benjamin Šeško na tekmi proti Srbiji FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Žan Karničnik je v 69. minuti obračuna med Slovenijo in Srbijo z zadetkom poskrbel za evforijo med več kot 20.000 navijači, ki so na stadionu v Münchnu bodrili slovenske navijače. Številni med njimi so bili sedem minut kasneje precej začudeni, saj je selektor Matjaž Kek iz igre potegnil Benjamin Šeška.

Jasno je, da bi visokorasli 21-letnik lahko v končnici srečanja zelo pomagal svojim soigralcem, ki so nato v 95. minuti prav po strelu z glavo prejeli izenačujoči zadetek. "Začeli so me grabiti krči, zato raje nisem tvegal česa hujšega. Žal mi je, ker nisem mogel pomagati ekipi, saj vedno dam vse od sebe. V tistem trenutku pa nisem mogel več. Zdaj je na meni, da se pripravim za Anglijo in odigram celo tekmo," je po spektaklu pojasnil Šeško.

Benjamin Šeško na tekmi proti Srbiji FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Kar zadeva navijače, je neverjetno, ko vidiš toliko Slovencev na enem stadionu. Rabil sem malo časa, da sem dojel vse skupaj. Rad bi se iz vsega srca zahvalil navijačem, da verjamejo v nas in v to, da lahko pridemo daleč ter da lahko tudi proti Angležem naredimo veliko stvar," je pohvalil navijače, ki so po tekmi v prijateljskem ozračju na trgu Marienplatz v Münchnu skupaj s srbskimi privrženci prepevali napeve iz obeh držav.

V skupini C je trenutno je v najboljšem položaju Anglija s štirimi točkami, Danska in Slovenija imata po dve, Srbija pa eno točko. Zadnji krog bo torej odločal o vsem, Slovenijo pa lahko po različnih scenarijih v osmino finala popeljejo vsi trije razpleti (zmaga, neodločen izid, poraz) na tekmi z Angleži. Najbolj zanesljive bi bile seveda tri točke. "Treba je igrati naprej. Ena tekma je še pred nami, da razrešimo to tako, kot moramo," je odločen Šeško.