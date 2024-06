Zanje je 75.000 ljudi na tekmi 'le sobota'

OGLAS

Temnolasi Slovenec namreč živi in dela tukaj, zato navade in logistične parametre mesta dobro pozna. Sicer prihaja iz vasi pri Ormožu, od koder je tudi Amadej. Prijatelja je v Nemčiji spet združil nogomet, saj sta skupaj s kolegi iz Prekmurja obiskala že otvoritveno tekmo slovenske nogometne reprezentance na Euru 2024 v Stuttgartu.

Amadej in Urh FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Amadej je po nedeljski tekmi sicer nameraval nazaj v Slovenijo, nato pa bi se v četrtek spet vrnil na tekmo s Srbijo, vendar si je vmes premislil. "Vzdušje me je tako pritegnilo, da sem se odločil, da bom kar ostal," prostodušno priznava.

V Münchnu je nogomet religija. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In v Nemčiji je v teh dneh res veselo. Preplavili so jo namreč navijači z vseh koncev in krajev. Nemčija meji na devet držav, od tega je kar osmim njenim sosedam uspela uvrstitev na Euro. Razen Luksemburga tako Danski, Nizozemski, Belgiji kot Franciji, Švici, Avstriji, Češki in Poljski. Kar pomeni, da so vsi ti navijači seveda z veseljem skočili čez mejo, Nemčija pa ima poleg tega odlične železniške in letalske povezave, zato so lahko množično pridrli tudi iz drugih držav.

Tja se je denimo usulo kar 200.000 Škotov, ki so prav z gostiteljico odigrali otvoritveno tekmo prvenstva. Ta je bila na sporedu prejšnji petek ob 21.00, ljudi pa je bilo toliko, da so že več kot tri ure pred tekmo zaradi prenasičenosti zaprli osrednjo navijaško cono, ki sprejme 25.000 ljudi. Ta se imenuje Olympiapark, saj stoji v znamenitem istoimenskem parku, ki je bil zgrajen za potrebe olimpijskih iger 1972. Te so se sicer v zgodovino zapisale s črno barvo, saj so bile prizorišče največje tragedije v zgodovini OI, ko je v terorističnem napadu, ki so ga izvedli palestinski skrajneži, umrlo 11 izraelskih športnikov in en nemški policist.

Slavni avtomobilski muzej FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Danes pa olimpijski park velja za zeleno srce Münchna. Gre za ogromno površino v soseski Oberwiesenfeld, nasproti meke za avtomobilske navdušence, BMW muzeja. Od središča mesta, osrednjega trga Marienplatz, je oddaljen dobrih 10 minut vožnje z avtomobilom oziroma približno 20 minut s podzemno železnico.

Za potrebe letošnjega Eura so tukaj torej postavili osrednjo navijaško cono, kjer posedata tudi naša Prleka. "Čeprav se trenutno ne predvaja nobena tekma, je tukaj super," nazdravita pred ogromnim zaslonom. Ljudje poležavajo na travi, se žogajo, po jezeru se vozijo čolnički in supi. Številni se sicer raje umikajo v senco košatih krošenj, saj je termometer tridesetico dosegel tudi na Bavarskem.

Včerajšnja ležerna podoba bo danes sicer precej drugačna, saj popoldne najprej igrata Hrvaška in Albanija, ki imata obe v Nemčiji zelo številčno diasporo, nato pa še gostiteljica Nemčija. Kar pomeni, da bodo tako park kot znamenite "biergartne" oziroma terase pivnic spet preplavili ljubitelji nogometa.

Znameniti vrtovi münchenskih pivnic FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Bodo pa v Münchnu vsekakor pogrešali razposajene Škote, ki so se premaknili višje na sever, v Köln, kjer jih zdaj čakajo Švicarji. "Prejšnji teden so se začeli zbirati že v sredo. V središču mesta, kjer delam, jih je bilo polno. S seboj so prinesli zaboje piva, jih postavili na tla in pili. Zato Nemčija velja za najboljšo gostiteljico, saj je tukaj to popolnoma sprejemljivo," pripoveduje Urh. "Sploh München je najboljše mesto, saj je nogomet tukaj vse, ampak res vse," izpostavi znameniti domači nogometni klub Bayern, ki ima dolgo tradicijo osvajanja nogometnih naslovov doma in v Evropi.

Nogomet na vseh koncih in krajih FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Zanje je 75.000 ljudi na tekmi navadna sobota. München preživi tudi Oktoberfest," med pogovorom o organizacijskem logističnem zalogaju spomni na sloviti vsakoletni festival piva, ko se na Bavarsko zgrne še več obiskovalcev.

Amadeju in Urhu se bo pred tekmo s Srbijo v četrtek v Münchnu pridružilo še sedem sovaščanov. "Takoj po zajtrku gremo ven, verjetno kar v prvi biergarten, čeprav se ti večinoma odpirajo šele okoli 11. ure," pravita. Pred tekmo najverjetneje v center, po njej v Olympiapark Pregovorna nemška učinkovitost pa se tokrat ni izkazala niti pri osrednji navijaški coni v Olympiaparku. Tudi takrat, ko so prve tekme v dnevu na sporedu že ob 15. uri, kot bo tudi jutrišnja slovenska, se prizorišče odpira šele ob enih popoldne. Kljub temu, da bodo za imetnike vstopnic na voljo tudi brezplačni neposredni avtobusni prevozi do stadiona, si navijači verjetno ne bodo upali tvegati, da bi ob 13.00 tja najprej prišli na eno pivo, nato pa se prestavili k Allianz Areni na obrobju mesta. Mimogrede, v času Eura se za znameniti münchenski stadion uporablja uradno ime Munich Football Arena.

Nogomet na vseh koncih in krajih FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Boste pa prišli sem po tekmi, ko boste proslavljali zmago," se posmeji Lukas Schauer, ki je kot tiskovni predstavnik v mestu München zadolžen za področje športa. Pravi, da v Münchnu pričakujejo najmanj 15.000 slovenskih navijačev. Po vzoru preteklih tekem so organizatorji sicer prepričani, da bo že med samo tekmo Olympiapark poln, saj si tam lahko dvoboje na zelenici na velikem zaslonu ogledajo tudi vsi tisti, ki nimajo vstopnice za sam stadion. Ob 13. uri se odpira le ograjeni del parka, dostop vanj pa je seveda mogoč že prej.

Lukas Schauer FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Tamkajšnje parkirišče bo tudi zbirališče slovenskih avtobusov. Kot je za 24ur.com dejal Jure Uranjek, direktor športnih vsebin pri Kompasu, ki je uradna potovalna agencija Nogometne zveze Slovenije (NZS), jih v München prihaja kar 50. Prvi bodo na pot krenili že danes, ostali jutri ob štirih zjutraj. Na cilju jih pričakujejo okoli 10. ali 11. uri zjutraj, kar pomeni, da se bodo verjetno številni navijači odločili še za dopoldanski skok v središče mesta, Marienplatz pa bo tako postal novo prizorišče slovenskega navijaškega romanja in slik, ki bodo šle v športno zgodovino.

Marienplatz, osrednji trg v Münchnu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Z Marienplatza se nato lahko odpravite neposredno na stadion. Neposredno na glavnem trgu je postaja podzemne železnice, linija U6 pa pelje neposredno do Allianz Arene. Na vlaku je sicer pisalo zapleteno ime, vendar vas bo na pravo smer opozarjala tudi ikona nogometne žoge, ki se bo izrisala poleg. "To je univerzalen jezik, ki ga razume ves svet," se smejijo domačini.

Po slabih 20 minutah boste izstopili na postaji Fröttmaning, od tam pa vas nato čaka le še sprehod do Allianz Arene. Vzemite pa s seboj dovolj tekočine, saj je v teh poletnih temperaturah na vlaku zadušljivo že zdaj, ko se tja niso še nagnetle horde navijačev. Najnovešja vremenska napoved za jutri popoldne in proti večeru sicer napoveduje možnost ploh in neviht.

Dejan, Gregor in Božo FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po tekmi bo zbirališče tistih navijačev, ki se bodo zvečer z avtobusi vračali domov, v Olympiaparku, ko bo tudi navijaška cona torej že odprta. Številni pa bodo v München seveda prišli tudi v lastni režiji. Za zdaj smo tukaj srečali večinoma tiste, ki so bili že v Stuttgartu, zdaj pa so se premaknili na Bavarsko. Med njimi so tudi Ribničani Dejan, Gregor in Božo, ki so prišli z avtodomom. Pravijo, da so za pet dni bivanja tam odšteli 180 evrov.

Cenik v Olympiaparku FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ko smo že pri denarju, velja omeniti še, da na stojnicah v Olympiaparku sprejemajo tako gotovino kot kartice, na stadionu pa bo mogoče plačati le s kartico oziroma plačilnimi aplikacijami. V navijaški coni pivo stane 6,50 evra, na stadionu še 50 centov več. Tri evre pa bo treba primakniti še za kavcijo za povratni kozarec, ki vam jo vrnejo, če ga boste prinesli nazaj, ko boste spili. Ko boste nazdravili na zmago, kot je preroško napovedal naš nemški sogovornik Lukas.

Zaloga sodov piva FOTO: 24ur.com icon-expand