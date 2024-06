Slovenija v osmini finala s Portugalsko ali z Romunijo

Vse štiri omenjene reprezentance v skupini E so osvojile po štiri točke. Romunija, Belgija in Slovaška so napredovali v osmino finala, Ukrajina pa je izpadla zavoljo najslabše razlike v golih.

Izbranci ukrajinskega selektorja Sergeja Rebrova so se zanašali v bliskovite nasprotne (pol)protinapade. Tovrstno obetavno akcijo so izpeljali v 20. minuti, močan strel Romana Jaremčuka s 25 metrov pa je bil preveč po sredini, tako da je Koen Casteels zanesljivo ubranil njegov strel. V 33. minuti je na tribunah završalo po zvitem strelu De Bruyneja. Vsi so pričakovali, da bo kreativni nogometaš Manchester Cityja s 35 metrov na desni strani poslal predložek v ukrajinski kazenski prostor, a je presenetil in po močnem strelu zadel zunanji del mreže.

De Bruyne je bil v glavni vlogi tudi v sodnikovem podaljšku, njegov strel z 20 metrov je zanesljivo ukrotil Trubin. Pred tem so bili nevarni tudi Ukrajinci v 42. minuti, ko Jaremčuk ni ne streljal, ne podal, tako da je priložnost splavala po vodi. Belgijci so v drugem polčasu povečali frekvenco svojih obratov in si ustvarili nekaj (pol)priložnosti. Poskusa Lukakuja v 57. in 64. sta bila "premlačna", po močnem strelu Yannicka Carrasca z roba kazenskega prostora v 73. minuti pa se je izkazal Trubin.