Rusi do tesne zmage proti Fincem

Ekipi sta v prvem krogu doživeli različno usodo. Rusi so izgubili proti favoriziranim Belgijcem (3:0), Finci pa so premagali favorizirane Dance (1:0). Zgodovina finsko-ruskih dvobojev je bila na strani Rusov, ki so proti Fincem izgubili zgolj enkrat, in sicer davnega leta 1912 na olimpijskih igrah. Obenem pa je bila ruska vrsta v slabem nizu na evropskih prvenstvih, saj ni zmagala šest tekem zapovrstjo. A danes je to črno serijo prekinila po zaslugi Mirančuka.

Čeprav so Rusi odločno začeli tekmo, so Finci že v tretji minuti zadeli prek Joela Pohjanpala, a je bil ta v prepovedanem položaju. Pozneje so imeli izbranci Stanislava Čerčesova pobudo, a z izjemo 10. minute, ko je Magomed Ozdojev povsem neoviran z osmih metrov žogo poslal čez gol, niso bili posebej nevarni. Tako je bilo vse do sodniškega dodatka prvega polčasa. Takrat pa je po kombinaciji z Artjomom Dzjubo v kazenskem prostoru na desni strani do strela prišel Aleksej Mirančuk, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, in žogo z levico poslal pod prečko finskih vrat.

V drugem polčasu so prvi nevaren napad izpeljali Finci, Teemu Pukki je streljal, Igor Divejev pa je strel toliko blokiral, da žoga ni resno ogrozila vratarja Rusov Matveja Safonova, ki je dobil priložnost namesto Antona Šunina, ta je branil na prvi tekmi ob porazu proti Belgiji.

V 52. minuti je Aleksandr Golovin poskusil pri Rusih, a za malo zgrešil cilj, Pukki pa je le malce zatem naložil kar precej dela Safonovu z novim strelom. V 66. minuti je za nekaj decimetrov cilj zgrešil Rifat Žemaletdinov, v 72. pa je Daler Kuzjajev natančno meril, a se je z obrambo izkazal Lukas Hradecky v finskih vratih. V zaključku tekme je v 89. minuti Paulus Arajuuri prišel do strela z glavo v bližini gola, toda tega je slabo izvedel in žogo poslal čez prečko, tako kot na drugi strani - le da z nogo - Žemaletdinov, v tretji minuti sodniškega dodatka. Rusija je bila v prednosti, kar se tiče statistike, v posesti žoge (v odstotkih 59:41), ter pri strelih (14:11 - v okvir vrat 3:1).

Druga tekma 2. kroga v skupini B bo v četrtek, ko se bosta ob 18.00 v Koebenhavnu merili Danska in Belgija.