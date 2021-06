Forsberg z golom z enajstmetrovke Švede povedel do zmage

Švedski nogometaši so po hudem boju premagali Slovake in naredili odločen korak proti osmini finala. Po neodločenem izidu na prvi tekmi v Sevilli proti Špancem so na današnji tekmi v drugem največjem ruskem mestu osvojili vse tri točke in prevzeli prvo mesto v skupini E. Po nepolnem drugem krogu ima Švedska štiri, Slovaška tri, Španija eno, Poljska pa je brez točk.

V prvem polčasu so Švedi in Slovaki prikazali šahovsko predstavo. Ne eni ne drugi niso preveč tvegali, še najbolj nevarni so bili po prekinitvah, po medlih strelih pa oba vratarja - Robin Olsen na švedski ter Martin Dubravka na slovaški strani - nista imela posebej zahtevnega dela.

Druga polovice tekme je bila po uvodni "uspavanki" bolj razburljiva. Prvo priložnost so si priigrali Slovaki v 50. minuti, strel Ondreja Dude z roba kazenskega prostora pa je končal prek švedskih vrat. Devet minut kasneje so prvič na dvoboju resno zagrozili tudi Skandinavci. Po predložku Sebastiana Larssona z desne strani je bil v kazenskem prostoru najvišji Ludwig Augustinsson, vendar je njegov strel z glavo Dubravka ubranil, po kotu pa je Marcus Danielson z glavo streljal prek vrat.

V 67. minuti je znova završalo pred slovaškimi vrati, strel Alexandra Isaka z glavo pa je bil malenkostno previsok. Štiri minute kasneje je 21-letni napadalec španskega Reala Sociedada s 14 metrov sprožil močan strel, a je bil Dubravka dobro postavljen in je odpravil nevarnost. V 75. minuti so Skandinavci izpeljali "akcijo tekme". Po globinski podaji Isaka do Robina Quaisona je slednjega na nedovoljen način zaustavil Dubravka, tako da je nemški sodnik Daniel Siebert pokazal na 11-metrovko, ki jo je zanesljivo izvedel soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pri Leipzigu - Emil Forsberg.

Slovaki so v končnici tekme jalovo napadali, izrazitih priložnosti pa si niso priigrali. Švedi bi v 82. minuti lahko povišali na 2:0, strel Viktorja Claessona pa so v zadnjem trenutku blokirali slovaški obrambni igralci.