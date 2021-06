Angleži proti Nemcem prekinili 'urok', ki je trajal dolgih 55 let

Dolgo vrsto let, vse od leta 1966, so morali čakati angleški navijači, da so dočakali zmago svojih ljubljencev proti nemški reprezentanci na velikih tekmovanjih. Pred lepo navijaško kuliso na Wembleyju so se z zmago prebili v četrtfinale Eura, kjer jih čakajo Ukrajinci. V angleški izbrani vrsti ne manjka samozavesti, a se tudi zavedajo, da je do finala še dolga pot.

Angleški nogometaši so na domačem Wembleyju v osmini finala evropskega prvenstva premagali Nemce z 2:0, gola sta dosegla Raheem Sterling, to je bil že njegov tretji gol na letošnjem Euru in Harry Kane. Anglija se je pridružila Češki, Danski, Italiji, Belgiji, Španiji, Ukrajini in Švici, reprezentancam, ki so se uvrstila v četrtfinale Eura.

icon-link Statistika tekme med Nemci in Angleži. FOTO: Sofascore.com

Za Anglijo je to prva zmaga v izločilnih bojih proti Nemčiji na velikih turnirjih vse od svetovnega prvenstva leta 1966, poroča BBC. Pisal se je 30. julij, to je tisti dan na nogometnem koledarju, ki je ostal označen in "zacementiran" za naslednjih 55 let. Angleži so proti tradicionalnim rivalom Nemcem v preteklosti doživljali težke poraze, če izpostavimo svetovni prvenstvi leta 1990 in 2010, ter evropsko prvenstvo leta 1996. "Vsako moštvo bo od sedaj dalje drugače gledalo na nas, vedeli bodo, da smo nevarni. Ni kaj veliko stvari, ki bi bile večje od te zmage, še posebej glede na velika pričakovanja vseh in mi smo izpolnili nalogo. Moramo biti ponosni, vendar se tukaj ne smemo ustaviti. Imamo vizijo, kaj želimo doseči in moramo naprej," je povedal strelec gola Kane, ki je bil navdušen tudi zaradi navijaške kulise na Wembleyju, kjer se je lahko zbralo 40 tisoč gledalcev. "Zelo sem zadovoljen, dali smo ljudem dan, ki si ga bodo zapomnili. To je tudi nevaren trenutek za vzdušje po državi, saj večina pričakuje, da se moramo le pojaviti, pa bomo zmagali. A zavedamo se, da bo to izjemen izziv za vse nas od tega trenutka dalje," pravi selektor Gareth Southgate, njegove varovance pa čaka v naslednji fazi izločilnih bojev tekma z Ukrajino v Rimu.

Anglija je zasedla prvo mesto v skupini D, nato pa v osmini finala izločila Nemčijo, varovanci selektorja Southgata pa po štirih odigranih tekmah (tri zmage, 1 remi) še niso prejeli gola (razlika v golih 4:0). Nemčija pa je postala ena od velikih reprezentanc na EP, ki so morale končati z nastopi, če v ta "koš" dodamo še Francijo, zmagovalko Eura 2016 Portugalsko in Nizozemsko. Declan Rice pa je dejal: "To je neverjetno. Veliko ljudi nas je odpisalo že v skupinskem delu prvenstva, nas kritiziralo zaradi slabe igre in učinka v napadu, vendar smo želeli dokazati, da nimajo prav. Spisali smo zgodovino, mnogi nekdanji reprezentanti so dejali, da takšne tekme ne pridejo pogosto in bil je užitek igrati."