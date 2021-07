Na Euru v boju za naslov ostale še štiri reprezentance

Četrtfinalne tekme za razliko od dvobojev osmine finala, ko so izpadli svetovni prvaki Francozi, svetovni podprvaki Hrvati, evropski prvaki Portugalci in vedno močni Nemci, niso postregle s tako senzacionalnimi razpleti. Polfinalne vozovnice so si bolj ali manj izborili papirnati favoriti: Italija je v četrtfinalu izločila Belgijo, Španija po izvajanju 11-metrovk Švico, Danska je bila boljša od Češke, Anglija pa od najbolj presenetljive letošnje četrtfinalistke Ukrajine.

Italijani so v četrtfinalnem posladku v bavarski prestolnici na kolena položili visokoleteče Belgijce in si po zmagi z 2:1 izborili šesti polfinalni nastop na zaključnih turnirjih stare celine. "Azzurri" so se na nogometni Mont Blanc povzpeli na domačih tleh leta 1968, v Belgiji in na Nizozemskem leta 2000 pa so v finalu morali priznati premoč Francozom. Dvanajst let kasneje so bili na Poljskem in v Ukrajini od njih boljši Španci. Med štiri so se uvrstili tudi v Nemčiji 1988 in na letošnjem turnirju.

Italijani pod vodstvom Roberta Mancinija kažejo izjemne predstave. Po švedski zaušnici iz leta 2017, ko se prvič v svoji zgodovini niso prebili na svetovno prvenstvo v Rusiji 2018, je 56-letni italijanski strateg v svojem selektorskem mandatu sestavil izjemno homogeno in taktično nepredvidljivo ekipo, ki je že na 32. tekmah v nizu ni doživela poraza. V tej statistični prvini sta v vodstvu Brazilija in Španija. Južnoameriška izbrana vrsta je bila med letoma 1993 in 1996 neporažena na 35. zaporednih tekmah, identičen niz je imela tudi Španija v obdobju med letoma 2007 in 2009.