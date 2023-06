Petek je bil dan za favorite v evropskih kvalifikacijah

V skupini B je Francija brez težav opravila z Gibraltarjem, potem ko je prvi gol že v tretji minuti dosegel Olivier Giroud. Tik pred koncem polčasa je z bele točke v polno meril Kylian Mbappe, v drugem delu pa je v lastno mrežo nesrečno meril Aymen Mouelhi. Istočasno je Grčija doma z 2:1 premagala Irsko.

V skupini C so status prvih favoritov za končno prvo mesto na malti potrdili Angleži, ki so ob zmagi s 4:0 dva gola dosegli z bele točke. Prvega Harry Kane, drugega v 83. minuti Callum Wilson. V Severni Makedoniji pa je Ukrajina pripravila popoln preobrat. Po prvem polčasu so domači vodili z 2:0, oba gola je dosegel Eljif Elmas, potem pa so gostje med 62. in 83. minuto kar trikrat zadeli. Vmes, v 73. minuti, je pordečel Visar Musliu.