Everton globoko v rdečih številkah

Odpoved pogodbe z nekdanjim glavnim trenerjem Marcom Silvo in njegovimi pomočniki je pred letom dni klub stala 6,6 milijona funtov odškodnine, dodatnih 20 milijonov funtov pa so namenili pripravam na gradnjo novega stadiona. Izvršna direktorica Evertona Denise Barrett-Baxendaleje dejala: "Covid-19 ima močan, obsežen in stvaren vpliv na naše poslovanje. Pred pandemijo smo napovedovali rekordne prihodke, ki presegajo 200 milijonov funtov. Iz naših zaključnih računov je razvidno, da je velik del naših izgub mogoče pripisati pandemiji." Za izravnavo izgub je večinski delničar Farhad Moshiri v zadnjem finančnem letu do junija 2020 namenil 50 milijonov funtov lastnega denarja in od takrat vložil še dodatnih 50 milijonov funtov. To je pomenilo, da se je njegova naložba v klub od prevzema nadzora februarja 2016 povečala na 400 milijonov funtov. Ob tem načrtuje, da bo do konca te sezone vložil še dodatnih 50 milijonov funtov.

Everton je v prejšnji sezoni v Premier League končal na 12. mestu, v tej sezoni pa je trenutno deveti.