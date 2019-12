Everton in Arsenal v nogometni uspavanki brez zadetkov

Tik pred tekmo pa je padla tudi odločitev pri Evertonu, kjer se je po slabih rezultatih že v začetku meseca poslovil Marco Silva, v Liverpool pa se seli Carlo Ancelotti. Prihod slednjega je klub potrdil tik pred tekmo, Italijan pa je obračun z Arsenalom spremljal s tribun.

Navijači na Goodison Parku pa v prvem polčasu niso bili priča pravim priložnostim, ne na eni in ne na drugi strani. Čeprav so imeli topničarji žogo več v svoji posesti, niso uspeli zbrati niti enega strela na gol, Evertonu je to uspelo enkrat v prvih 45. minutah, vendar je bil poskus jalov.

TEKMA

Prva velika priložnost se je pokazala šele v drugem polčasu, ko je eden izmed topničarjev pred vreti lepo našel Pierra-Emericka Aubameyanga, ta je žogo preusmeril v vrata, vendar se je z obrambo pravočasno izkazal Jordan Pickford. V 68. minuti je bilo vroče tudi pred vrati Arsenala, gostje pa so se rešili le po spletu srečnih naključij. Žoga se je v kazenskem prostoru nenadzorovano odbijala, na srečo Londončanov pa so domači uspeli iztržiti zgolj kot. Le dve minuti kasneje so bili domači znova nevarni, po streluDominica Calvert-Lewina, ki naj bi ga Lucas Torreira blokiral z ramo, pa so nogometaši Evertona zahtevali enajstmetrovko, a po ogledu VAR se je tekma nemoteno nadaljevala.

Tudi v zadnjih minutah ni bilo pravih priložnosti, zato pa je bilo čustveno ob koncu tekme, ko sta se od navijačev poslovila oba začasna trenerja.