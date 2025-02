Everton krstil nov stadion, prvi zadetek pa je dosegel navijač Liverpoola

Na testni prijateljski tekmi novega stadiona angleškega nogometnega prvoligaša Evertona v Liverpoolu med ekipama Evertona in Wigana do 18 let se je zbralo kar 10.000 gledalcev. Zmage z 1:2 so se veselili gostje, pod prvi zadetek na novem stadionu pa se je podpisal Wiganov Harrison Rimmer, ki je s slavjem razjezil navijače Evertona.