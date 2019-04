Everton povsem potolkel Solskjaerja: Ne vem, če je igralcem dovolj mar

To je bil že šesti poraz na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih za Manchester Unitedu, poraz na Goodison Parku pa je bil brez dvoma eden najbolj "črnih" trenutkov od slovesa sira Alexa Fergusona. Njegovega že četrtega naslednika Oleja Gunnarja Solskjaerjaz varovanci čaka težko delo v lovu na vozovnice Lige prvakov, četudi bodo "rdeči vragi" Manchester City in Chelsea pričakali na domačem Old Traffordu.

TEKMA

Stanje se je v "Gledališču sanj" namreč tako naglo poslabšalo, da je težko verjeti, da je United sposoben presenetiti na mestnem derbiju in nato še proti Chelseaju, ki se s severnjaki bori za tretje oziroma četrto mesto na lestvici. Solskjaer je po porazu na stadionu Goodison Park deloval povsem poklapano in na vprašanje, če je njegovim varovancem dovolj mar za igranje v Unitedovem dresu, odgovoril, da "ne ve", je pa bojevito napovedal, da mu bo uspelo, a da na nekatere igralce iz trenutnega kadra ne bo več računal.

'Uspešen bom tukaj'

"Če jim je dovolj mar? Ne vem. Morate vprašati njih. Jaz sem jih vprašal, iz mene ne boste izvlekli odgovora, toda če želiš igrati pri tem klubu, potem mora pomeniti več. Ne moremo zamenjati celotne ekipe. Korak za korakom. Uspešen bom tukaj in so igralci, ki ne bodo del tega,"je dejal Solskjaer.

Ta se je v nadaljevanju svojega medijskega nastopa tudi opravičil gostujočim navijačem, ki so kljub najvišjemu porazu v prvenstvu po letu 2016 prepevali do zadnjih napadov.

Še vedno imajo možnosti

"Spet so bili neverjetni in nikoli niso negodovali nad našimi igralci, pa bi lahko. Podpiralo so nas in prepričan sem, da bo tako tudi v sredo zvečer (za derbi z Man. Cityjem, op. a.),"je še povedal norveški trener. "Moramo se osredotočiti na ti tekmi. Še vedno imamo možnosti, da pridemo do točki, ki jih potrebujemo za uvrstitev med prve štiri, zato morda včasih te besede izpadejo prelahke, toda moramo gledati na prej. Tega ne smeš predolgo premlevati."

GIBANJE

Solskjaer se je tudi ostro lotil varovancev, ki jim nobenih uslug ni naredila uradna statistika tekme: Everton je 15-krat ustrelil proti vratom Davida de Gee, osemkrat v okvir, medtem ko je moral Jordan Pickfordv modrih vratih posredovati le enkrat. In še: Liverpoolčani so pretekli kar osem kilometrov več od nedeljskih tekmecev.

'Gre za osnove'

"Osnovna stvar pri predstavi ekipe je tek. Naša pripravljenost ni niti približno dovolj dobra," je še povedal Solskjaer. "Lovili smo rezultate in smo blizu prvim štirim, ko smo prišli, si nikoli nismo predstavljali, da bomo tako blizu, a morda je vse skupaj prišlo za nami. Vsi vemo, kako se dobiva nogometne tekme, gre za osnove, pripravljenost pa nima nobene zveze s talentom."

Norvežan se je po zadnjem sodnikovem žvižgu prišel osebno opravičit pred tribuno z gostujočimi navijači, medtem ko si je že večkrat kritizirani vezist Paul Pogbaraje zamenjal dres in se pogovarjal z enim od članov nasprotne ekipe. Nekdanji kapetan Uniteda, bivši Solskjaerjev soigralec in zdaj strokovni komentator Sky Sportsa Gary Neville, ni imel milosti.

Neville povsem izgubil živce: Če imajo klubi na vrtu plevel ...

"Zelo sem jezen, ker se je moral opravičiti navijačem. Velikokrat sem rekel, da če imajo klubi na vrtu plevel, potem se ga morajo znebiti,"je vzrojil jezični Anglež. "V tem nogometnem klubu je nekaj japonskega dresnika (invazivna trajnica, op. a.), ki napada temelje hiše, z njim pa se je potrebno primerno spopasti. Navijači se ne bodo obrnili proti Oleju. Igralci imajo glave na tnalu,"je kar vrelo iz Nevilla.

"Sramotno je bilo spremljati nekatere od teh igralcev Manchester Uniteda tam na igrišču. Povsem verjamem v Oleja in to, kar mora storiti. Klub ga bo povsem podprl. Ta današnja predstava pa je bila žaltava. Kdo so ti igralci? Ni mi potrebno naštevati imen. Vedo, kdo so. Vsak dan so v časopisih in na družbenih omrežjih. Padel sem v past, ko sem govoril o talentu. Pozabite na to, če pa ne delajo dovolj trdo."

POSTAVI

LESTVICA