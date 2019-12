Everton tik pred tekmo z Arsenalom potrdil prihod Ancelottija

Carlo Ancelottije po koncu sodelovanja z Napolijem, ki ga je odpustil na začetku decembra, tudi uradno nasledil Portugalca Marca Silvo. Ta je s klubom z Goodison Parka predčasno končal sodelovanje po letu in pol in službo izgubil skorajda sočasno z Ancelottijevim odhodom izpod Vezuva. Everton je v Ancelottiju dobil izjemno izkušenega trenerja, ki je na klopeh AC Milana in Real Madrida skupaj osvojil tri naslove v Ligi prvakov, na Otok pa se vrača po osmih letih in pol, potem ko je angleški nogomet prvič okusil na klopi Chelseaja, s katerim je v dveh sezonah osvojil Premier League, pokal FA in superpokal.

EVERTON

Prvi mož londonskega kluba Roman Abramovičga je odpustil zgolj nekaj ur po gostujočem porazu (0:1), ki ga je Chelsea na zadnji tekmi ligaške sezone utrpel ravno proti Evertonu v Liverpoolu. Predčasen konec sodelovanja naj bi Italijanu takrat prinesel več kot sedem milijonov evrov, s 67 zmagami, 20 remiji in le 22 porazi pa je imel po takratnem štetju tretji najboljši izkupiček od vseh trenerjev, ki so kdaj vodili ekipe v Premier League: zaostajal je le za Josejem Mourinhomin Sirom Alexom Fergusonom.

'Predsednik in uprava želijo prinesti trofeje'

"Prisotna je jasna vizija lastnika in uprave, ki želijo prinesti trofeje. To je nekaj, kar me kot trenerja privlači," je ob potrditvi novice dejal Ancelotti."To je velik klub z bogato zgodovino in zelo strastnimi navijači. Navdušen sem nad možnostjo, da bom lahko delal z vsemi v klubu in pomagal k uresničitvi te vizije," je še dodal trener, ki je vodil tudi Parmo, Juventus, Bayern in Paris Saint-Germain.

Vodenje naslednje tekme z Arsenalom bo prepustil svojemu bodočemu pomočniku Duncanu Fergusonu, dvoboj pa naj bi si ogledal s tribune. Ferguson, legendarni škotski napadalec kluba iz Liverpoola, je člansko ekipo vodil po slovesu Silve in bil precej uspešen, čeprav so modri v četrtfinalu ligaškega pokala sredi tedna po enajstmetrovkah nesrečno izpadli proti Leicester Cityju (4:6). 60-letni Ancelotti bo debitiral pred domačimi navijači proti Burnleyju 26. decembra.

Odličen izkupiček proti mestnim tekmecem

Navijačem Evertona gotovo ni ušlo, da je imel Ancelotti v zadnjih sezonah kot trener Napolija zelo dober izkupiček na tekmah s svojim novim mestnim tekmecem Liverpoolom, ki ga je z italijanskimi podprvaki uspel premagati na dveh od štirih tekem v zadnjih dveh sezonah skupinskega dela Lige prvakov, sinje modri pa so tudi dobili pripravljalni obračun z ekipo Jürgena Kloppa pred začetkom aktualne sezone v Edinburghu (3:0). Nazadnje je v predzadnjem krogu letošnjega skupinskega dela Lige prvakov Ancelotti z Napolijem na Anfieldu remiziral, po zmagi v Neaplju z 2:0 je bilo na rdeči strani Liverpola 1:1, že takrat pa so bile v Italiji govorice o slovesu trofejnega trenerja že zelo glasne.

Ne gre pozabiti, da je Liverpool poskrbel tudi za nekaj bolečih razočaranj v Ancelottijevi karieri: kot nogometaš je v dresu Rome leta 1984 zgubil finale proti klubu z Anfielda v domačem Rimu (1:1 in poraz po 11-metrovkah, Ancelotti sicer zaradi poškodbe ni igral), nato pa je bil kot trener AC Milana v osrčju neverjetnega istanbulskega preobrata "redsov", ki so leta 2005 osvojili naslov in zmagali kljub zaostanku z 0:3 po prvem polčasu. Milo za drago jim je Italijan vrnil dve leti kasneje, ko so bili njegovi Milančani v finalu v Atenah boljši z 2:1.

"Navdušen sem, da lahko delim novico, da se pridružujem Everton FC. Zelo sem zadovoljen, da se vračam v Premier League in da bom del tega zgodovinskega kluba. Hvala vam, ker ste zaupali vame," je prek svojega profila na Twitterju še sporočil Ancelotti.

PARI

LESTVICA