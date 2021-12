Everton v končnici do zmage nad Arsenalom, navijači v 27. minuti protestirali

Nogometaši Evertona in Arsenala so končali 15. krog angleškega prvenstva. Uspešnejši so bili modri iz Liverpoola, ki so zmagali z 2:1. Številni navijači Evertona so v 27. minuti zapustili svoje sedeže in sicer v znak protesta zaradi načina vodenja kluba. Simbolična gesta, ki so jo poimenovali "27 minut za 27 let" pomeni, da bo prihodnje leto minilo natanko toliko let odkar so nazadnje osvojili veliko trofejo.

Londončani so sicer v Liverpoolu povedli ob koncu prvega polčasa, ko je zadel Martin Odegaard. Le malce pred tem so domači po pregledu z VAR ostali brez zadetka Richarlisona. Sodniki so dosodili prepovedan položaj. Brazilcu je VAR zaradi prepovedanega položaja odnesel tudi zadetek v 58. minuti. V 80. minuti pa je tretji Richarlisonov gol le obveljal, ko je v mrežo z glavo pospravil odbito žogo po strelu Demaraija Graya, ki je zadel prečko. V 84. minuti je imel Eddie Nketiah izjemno priložnost za novo vodstvo topničarjev, a je z dveh metrov s strelom z glavo zadel vratnico. V drugi minuti sodniškega dodatka pa je Everton prišel do zmage (prve po treh porazih), ko je z močnim strelom od daleč zadel Gray. Žoga se je v mrežo odbila od vratnice. V zadnji sekundi tekme je pri gostih še izjemno priložnost za točko z malce premalo natančnim strelom zapravil Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal tako ostaja sedmi, kjer ima 12 točk zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem (35). Temu sledijo Liverpool (34), Chelsea (33) in West Ham (27). Everton je po novem 12. z 18 točkami. - ponedeljek, 6. december: Everton - Arsenal 2:1 (0:1)