Fernandes zrežiral zmago vragov na Goodisonu

Moštvi sta v zadnjem obdobju v nekaj slabši formi, še posebej to velja za Manchester United, ki je zabeležil kar nekaj nepričakovanim porazov, tako v domačem prvenstvu, kot tudi v Ligi prvakov, tako da se stolček norveškega trenerja na klopi rdečih vragov Oleja Gunnarja Solskjaerja vse bolj majav in lahko bi ga že spodnesel morebitni poraz proti Evertonu na Goodison Parku. Na drugi strani so modri po zares odličnem startu v sezono na zadnjih tekmah manj prepričljivi, poislednje tri dvoboje angleškega prvenstva so končali brez zmage, in so tudi izgubili stik prav pri vrhu, zato je Carlo Ancelotti dvoboj z vragi označil skorajda za ključnega v tem delu sezone. Na srečo Liverpoolčanov se je v kader vrnil Kolumbijec James Rodriguez , kar je močno razveselilo italijanskega stratega na klopi Evertona, ki je nekdanjega člana Reala takoj postavil v udarno enajsterico.

Če sta v prvem polčasa tekmeca napadala v valovih, bila so obdobja boljše igre Evertona in tudi obdobja, ko je dominiral Manchester United, pa je bilo nadaljevanje bolj ali manj v znaku Liverpoolčanov, ki so se na vse pretege trudili (najmanj) izenačiti. Imeli so izrazito posest žoge na svoji strani, a ne tudi tistih izrazitih priložnosti za gol. Na drugi strani so vragi skušali večjo pozornost nameniti disciplinirani igri v obrambi, niso želeli preveč tvegati v ofenzivnih akcijah, tako da je tekma v tem delu precej manj dinamična kot v prvem polčasu. V nadaljevanju drugega polčasa so napadi Evertona manj izraziti, vragi so gostitelje uspeli umiriti in v preostanku tekme do spremembe izida ni več prišlo, kar je seveda veliko bolj razveselilo goste, ki so se tako posladkali z dragoceno zmago sredi Goodison Parka, trenerju Solskjaerju pa se je odvalil velik kamen od srca. Vragi so ubranili tudi zaključni nalet tekmecev in se ob koncu prešerno razveselili prestižne zmage, ki so jo glede na zadnje rezultate, doma in v Evropi, še kako potrebovali. V zadnjih sekundah tekme je za končnih 3:1 poskrbel rezervist Edinson Cavani. In tudi pri tem golu je imel z asistenco prste vmes vroči Bruno Fernandes.



Izid:

Everton - Manchester United 1:3 (1:2)

Bernard 19.; Fernandes 25., 33., Cavani 90.