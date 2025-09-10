Svetli način
Nogomet

Evforija na Zelenortskih otokih, nogometaši na pragu SP

Praia, 10. 09. 2025 14.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
4

18 od 48 nogometnih reprezentanc, ki bodo prihodnje leto nastopale na svetovnem prvenstvu, je že znanih. Odprtih je še 30 mest, eno izmed njih pa bo skoraj zagotovo pripadlo Zelenortskim otokom, ki v kvalifikacijah pišejo edinstveno pravljico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelenortski otoki v afriških kvalifikacijah za SP igrajo v skupini D, kjer nastopajo še Kamerun, Libija, Angola, Mavricij in Esvatini. Pred omenjenimi reprezentancami sta še dva kroga, zaenkrat pa najbolje kaže Zelenortskim otokom, ki imajo pred drugim Kamerunom štiri točke prednosti.

Omenjeni izbrani vrsti sta se med seboj pomerili v torek, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Dailon Rocha Livramento, ki je otoško državo postavil pred vrata raja. Po zmagi z 1:0 je na zelenico vdrlo več tisoč navijačev, ki so zgodovinsko zmago z nogometaši proslavljali pozno v noč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neposredno se bo na prvenstvo uvrstila le prvouvrščena reprezentanca skupine, Zelenortske otoke pa čez en mesec čakata še gostovanje pri Libiji in domača tekma proti Esvatiniju. Posledično so na pragu tega, da prvič v zgodovini zaigrajo na mundialu in postanejo država z drugo najmanjšo populacijo v zgodovini SP. Rekord drži Islandija (405 tisoč prebivalcev), ki je na SP igrala leta 2018.

Zelenortski otoki so otoška država ob zahodni obali Afrike. Po površini so petkrat manjši od Slovenije, imajo pa okrog 525 tisoč prebivalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet svetovno prvenstvo kvalifikacije zelenortski otoki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
10. 09. 2025 16.25
Verjetno imajo Slovenskega trenerja.
ODGOVORI
0 0
nomis1
10. 09. 2025 16.04
+2
jim privoscim!
ODGOVORI
2 0
gullit
10. 09. 2025 15.44
+2
Izredni uspeh za tako malo državo. Tudi v košarki so kar dobri. Čestitke
ODGOVORI
2 0
mmickica
10. 09. 2025 15.29
+3
Bravo!
ODGOVORI
3 0
