Evforija na Zelenortskih otokih, nogometaši na pragu SP

Zelenortski otoki v afriških kvalifikacijah za SP igrajo v skupini D, kjer nastopajo še Kamerun, Libija, Angola, Mavricij in Esvatini. Pred omenjenimi reprezentancami sta še dva kroga, zaenkrat pa najbolje kaže Zelenortskim otokom, ki imajo pred drugim Kamerunom štiri točke prednosti.
Omenjeni izbrani vrsti sta se med seboj pomerili v torek, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Dailon Rocha Livramento, ki je otoško državo postavil pred vrata raja. Po zmagi z 1:0 je na zelenico vdrlo več tisoč navijačev, ki so zgodovinsko zmago z nogometaši proslavljali pozno v noč.
Neposredno se bo na prvenstvo uvrstila le prvouvrščena reprezentanca skupine, Zelenortske otoke pa čez en mesec čakata še gostovanje pri Libiji in domača tekma proti Esvatiniju. Posledično so na pragu tega, da prvič v zgodovini zaigrajo na mundialu in postanejo država z drugo najmanjšo populacijo v zgodovini SP. Rekord drži Islandija (405 tisoč prebivalcev), ki je na SP igrala leta 2018.
Zelenortski otoki so otoška država ob zahodni obali Afrike. Po površini so petkrat manjši od Slovenije, imajo pa okrog 525 tisoč prebivalcev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.