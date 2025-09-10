Evforija na Zelenortskih otokih, nogometaši na pragu SP

Zelenortski otoki v afriških kvalifikacijah za SP igrajo v skupini D, kjer nastopajo še Kamerun, Libija, Angola, Mavricij in Esvatini. Pred omenjenimi reprezentancami sta še dva kroga, zaenkrat pa najbolje kaže Zelenortskim otokom, ki imajo pred drugim Kamerunom štiri točke prednosti.

Omenjeni izbrani vrsti sta se med seboj pomerili v torek, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Dailon Rocha Livramento, ki je otoško državo postavil pred vrata raja. Po zmagi z 1:0 je na zelenico vdrlo več tisoč navijačev, ki so zgodovinsko zmago z nogometaši proslavljali pozno v noč.