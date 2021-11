Evforija v Srbiji: Mitrović in Piksi narodna heroja, Ronaldo mora na popravni izpit

Srbi so na stadionu Luči v Lizboni potrebovali vse tri točke, a so se že v drugi minuti po napaki Nemanje Gudlja znašli v zaostanku. V 33. minuti si je veliko napako privoščil domači vratar Rui Patricio, ki je za svoj hrbet spustil na videz nenevaren strel Dušana Tadića za 1:1. V drugem delu pa so Srbi povsem zagospodarili na igrišču in v 90. minuti prišli do tako želene in obenem zaslužene zmage, ko je z glavo v kazenskem prostoru zadel Aleksander Mitrović.

Srbija je skupino A zaključila z 20 točkami in brez poraza (šest zmag ter dva remija), Portugalska pa jih ima na drugem mestu 17, tako da si bo vozovnico za Katar morala priigrati v dodatnih kvalifikacijah.

"Na Portugalsko smo šli po zmagi in se, zahvaljujoč sijajni, hrabri in napadalni igri, iz glavnega mesta te države vrnili z vizumom za Katar," so zapisali na portalu b92.net. "Vsi so verjeli. Ves narod. V to ekipo Dragana Stojkovića Piksija, ki je dokazal, da je Srbija trenutno boljša od Portugalske. In to ni prazna fraza niti evforični stavek, to je resničnost!" pa so v poročilu po tekmi med drugim zapisali na Blicu.

Zadetek Aleksandra Mitrovića za zmago Srbije v Lizboni: