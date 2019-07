Evra kljub izdaji ostaja zvest rdečim vragom: sloviti Fergie ga je videl na trenerskem stolčku

Dolgoletni član Manchester Uniteda Patrice Evra je pri 38. letih ’kopačke’ obesil na klin in sklenil svojo, skoraj tri desetletja dolgo, nogometno pot. Vendar pa se njegova zgodba na nogometnih zelenicah s tem ne bo zaključila, nogometaš se namreč želi preizkusiti v vlogi trenerja. To mu je pred časom svetoval tudi sloviti Sir Alex Fergusom, Evra pa se je ob ’nogometni upokojitvi’ odločil deliti še nekaj drugih podrobnosti povezanih z rdečimi vragi.

Francoski nogometni reprezentant Patrice Evraje kar osem let s ponosom branil barve Manchester Uniteda, leta 2014 pa, kot opisuje sam, po veliki izdaji kluba zapustil Old Trafford in se preselil v Torino. Na veliko presenečenje vseh se je za odhod odločil le dva meseca po tem, ko je podaljšal pogodbo z rdečimi vragi.

"Dokončal bom šolanje za trenerja. Sir Alex Ferguson mi je pred upokojitvijo dejal, da bosta dva nogometaša blestela tudi na trenerskem stolčku: jaz in Ryan Giggs." FOTO: AP

Evra je bil eden izmed pomembnih členov Unitedove obrambe, tudi po odhoduSira Alexa Fergusona se njegov položaj v klubu ni spremenil. V času poletnega prestopnega roka 2014 pa je odjeknila novica o njegovi selitvi k Juventusu, ki jo takrat pojasnil z besedami, češ da išče nove izzive. "Proti koncu sezone je k meni prišelEd Woodwardin mi rekel: Patrice, ti bo ostal še leto dni, saj nam to možnost daje tvoj pogodba. Povedal sem mu, da to ni mogoče, da moram oditi zaradi družinskih razlogov. Rokoval se je z mano in dejal, da me razume," je v nedavnem intervjuju za Sky Sports zaupal Evra.

Moral bi se soočiti z ženo, kadar je jezna jo kličem kar Roy Keane. —Patrice Evra

Odločil se je deliti doslej neznane podrobnosti selitve k Juventusu, odnos kluba pa je takrat močno načel njegovo zvestobo. "Na moj rojstni dan sem z družino večerjal v Dubaju, a je vzdušje presekalo sporočilo mojega agenta. Dejal mi je, da naj grem nekam, na samo, in mi poslal izjavo Uniteda, češ kako zadovoljni so, da sem podaljšal pogodbo še za leto dni. Bil sem besen. Resnično razočaran,"se je spomnil Evra in nadaljeval: "Poklical sem Eda in preklinjal po telefonu, celo grozil sem mu. Dejal mi je, da tako z njim ne morem govoriti in da me bo ustrezno kaznoval. Svoji ženi sem že obljubil, da se bomo preselili, vendar sem sam zaradi navezanosti na klub mislil, da mi ne bo nikdar uspelo. To mi je dalo spodbudo."

Ferguson je bil že pred leti prepričan, da je Evra pravi za trenersko delo. FOTO: AP

Evra je ob tem poudaril, da danes razume ravnanje podpredsednika kluba, še vedno pa mu ni jasno, zakaj ga je pustil na cedilu. "Izmed starejših igralcev sem bil jaz edini, ki so ga resnično želeli zadržati v klubu. Dejali so, da Nemanje Vidićain Ria Ferdinandane potrebujejo več, ob njunem slovesu pa so v slačilnici potrebovali nekoga s karakterjem, nekoga z izkušnjami. Razumem njegovo dejanje, a še kar ne vem, zakaj me je izdal,"pojasnjuje nekdanji nogometaš, ki je v svoji karieri z Unitedom osvojil pet naslovov angleškega prvenstva, leta 2008 pa se veselil tudi lovorike Lige prvakov.

Navijači so nekoč naredili transparent z napisom 'United, Kids, Wife' (v prevodu ’United, Otroci, Žena’). Točno v tem zaporedju. Meni se ni zdel smešen, takšno je bilo moje življenje. —Patrice Evra