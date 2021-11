Evra: Sit sem tega, da bi Messiju podelili zlato žogo ....

Dobitnik zlate žoge bo razglašen 29. novembra na slavnostni prireditvi v Parizu. In kot se dogaja vsako leto, se napovedi množijo tik pred dogodkom. Benzema, Lewandowski, Jorginho, Messi, Kante ... Vsak novinar ali bivši igralec ima svojega favorita. Nazadnje sta o tem spregovorila Patrice Evra in Thierry Henry . Nekdanji branilec Manchester Uniteda se je v pogovoru za Journal du Dimanche opredelil na stran Chelseajevih igralcev in nekoliko pohodil Messijevo kandidaturo. "Po mojem mnenju je ta zlata žoga namenjena Jorginhu ali Kanteju, zaslužita si! Ne razumem nekaterih, ki so mnenja, da vezist ne more prejeti nagrade. Osvojil je vse, veliko je naredil za zmage. Po mojem mnenju, če (Jorginho) ne bi zmagal, bi bila to krivica. Sit sem že tega, da nagrado dobi Messi. Kaj je osvojil lani? V redu, južnoameriško prvenstvo, toda z Barcelono?"

Na drugi strani se je Henry opredelil na stran Karima Benzemaja in njegovi dovršeni igri ter vplivu, ki ga ima na svojo ekipo. Bil je nekoliko bolj diplomatski za razliko od njegovega kolega: "Priznajmo si, upam, da bi to lahko bil on, Benzema. Ali N'Golo Kante. Lewandowski bi bil izbran v letu 2020, če bi prireditev lahko izpeljali. Potem lahko govorimo tudi o Jorginhu, kajti osvojil je vse. In tukaj je seveda še Messi, ki je osvojil Copo Americo." Nekdanji napadalec Barcelone se tako pridružuje mnogim, ki so mnenja, da si nagrado zasluži ravno Francoz, in sicer za svojo izjemno sezono ter izjemnim talentom in goli, ki vlečejo madridski voz. Spregledan ni niti njegov povratek v reprezentanco in tamkajšnje odlične predstave. Triintridesetletni Benzema za reprezentanco ni igral pet let in pol oziroma od oktobra 2015, potem ko je bil kaznovan zaradi afere z izsiljevanjem soigralca Mathieuja Valbuenaja. Ne glede na vsa mnenja, ki se krešejo, bo nogomet v samo dveh tednih zagotovo dobil svojega favorita.