Evropa dominira v ZDA, čast Južne Amerike in Afrike rešujeta Argentina in Maroko

Francija, Španija, Belgija, Norveška, Anglija, Švica so evropske ekipe, ki so se prebile med najboljših osem.

Evforija v ZDA, Kanadi in Mehiki je bila gonilna sila tega svetovnega prvenstva. Vendar pa so vse tri ekipe držav sogostiteljic prvenstva izpadle v osmini finala. To bo najverjetneje nekoliko ohladilo vzdušje v zadnjih dneh turnirja, so po tekmah osmine finala zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa.

To še posebej velja za ZDA, kjer bodo potekale vse preostale tekme. Če njihova lastna ekipa ni uspešna, ameriški športni navdušenci pogosto hitro izgubijo zanimanje.

Obstaja upanje, da bo nogomet v ZDA pridobil na veljavi po zaslugi navdušujočih predstav ekipe na poti do osmine finala. Vendar pa bo razkorak med nogometom in tradicionalnimi športi v državi, kot so ameriški nogomet, košarka, hokej na ledu in bejzbol, ostal še naprej precej velik.

Evropska prevlada ni presenetljiva. Evropa se ponaša z najboljšimi ligami, v katerih igra skoraj vsa nogometna elita, ki lahko zagotavlja najvišjo raven tekmovalnosti.