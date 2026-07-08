Evropa dominira v ZDA, čast Južne Amerike in Afrike rešujeta Argentina in Maroko

Francija, Španija, Belgija, Norveška, Anglija, Švica so evropske ekipe, ki so se prebile med najboljših osem.
Evforija v ZDA, Kanadi in Mehiki je bila gonilna sila tega svetovnega prvenstva. Vendar pa so vse tri ekipe držav sogostiteljic prvenstva izpadle v osmini finala. To bo najverjetneje nekoliko ohladilo vzdušje v zadnjih dneh turnirja, so po tekmah osmine finala zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa.
To še posebej velja za ZDA, kjer bodo potekale vse preostale tekme. Če njihova lastna ekipa ni uspešna, ameriški športni navdušenci pogosto hitro izgubijo zanimanje.
Obstaja upanje, da bo nogomet v ZDA pridobil na veljavi po zaslugi navdušujočih predstav ekipe na poti do osmine finala. Vendar pa bo razkorak med nogometom in tradicionalnimi športi v državi, kot so ameriški nogomet, košarka, hokej na ledu in bejzbol, ostal še naprej precej velik.
Evropska prevlada ni presenetljiva. Evropa se ponaša z najboljšimi ligami, v katerih igra skoraj vsa nogometna elita, ki lahko zagotavlja najvišjo raven tekmovalnosti.
Prav tako na stari celini premorejo najsodobnejšo nogometno infrastrukturo in najbolj profesionalne programe za razvoj mladih nogometašev.
Evropski nogometni prevladi, ta vključuje 12 naslovov svetovnih prvakov, osvojenih s strani petih različnih držav, se lahko po uspešnosti postavi ob bok le Južna Amerika. Južnoameriške reprezentance so poskrbele za deset naslovov svetovnega prvaka, porazdeljenih med tri države.
Afriko bo v četrtfinalu zastopal Maroko, ki bo leta 2030 tudi soorganizator SP. Čeprav se je v izločilne boje uvrstilo devet od desetih afriških reprezentanc, jim je na koncu zmanjkalo kakovosti za napredovanje. Azijske ekipe so po drugi strani izpadle še pred osmino finala.
Dosedanji potek turnirja je tudi pokazal, da se lahko zanesete na najbolj izpostavljene zvezdnike, z izjemo Cristiana Ronalda.
Branilci naslova Argentinci so bili proti Egiptu na robu šokantnega izpada, ko je Lionel Messi dvignil raven igre. Z golom in podajo je zvezdnik Argentino obdržal v igri za napredovanje. Čeprav je 39-letnik zapravil enajstmetrovko, je svoj rekord po številu golov na svetovnih prvenstvih povišal na 21 zadetkov.
Povsem drugače se je godilo Cristianu Ronaldu. Po porazu proti Španiji in slovesu od svetovnega prvenstva je bil deležen kritik, da je bil daleč od svoje nekdanje forme.
Messi je izpolnil pričakovanja, a ni bil edini. Erling Haaland je z dvema zadetkoma popeljal Norveško v četrtfinale. Kylian Mbappe je dosegel zmagoviti gol za Francijo proti Paragvaju, Harry Kane je Anglijo popeljal do zmage na napetem obračunu proti Mehiki.
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