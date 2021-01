Tudi Evropska komisija podprla Čeferina in Uefo v nasprotovanju superligi

"Evropski način življenja ni združljiv s tem, da bi bil evropski nogomet rezerviran za bogate in močne," so bile besede podpredsednika Evropske komisijeMargaritisa Schinasa. Podporo Uefi je v četrtek v skupnem pismu izrazila tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki se je zavzela za uvedbo posebnih sankcij. V skladu s predlogom krovne svetovne federacije za nogomet bi igralcem, ki bi zaigrali v tej superligi, prepovedali udeležbo na svetovnem prvenstvu in drugih pomembnejših turnirjih, kot so evropsko prvenstvo, Copa America in evropska liga prvakov.

Predsednik UefeAleksander Čeferin, ki je med sopodpisniki pisma, se je v zadnjih mesecih sestal s Schinasom in drugimi oblikovalci politik EU o vrsti tem, od cepiv do podnebnih ukrepov. Po besedah ljudi, ki so bili seznanjeni s srečanji, so razpravljali tudi o "potrebi po zaščiti solidarnosti v evropskem športu", navaja portal politico.eu.

Čeferin se je o "pomembnosti zaščite temeljnih vidikov evropskega športnega modela" s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyenpogovarjal tudi med decembrsko videokonferenco, piše na spletni strani Uefe.