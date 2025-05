Evropska krona čaka: kdo bo zasedel prestol – PSG ali Inter?

Finale elitne Lige prvakov ima v nogometnem svetu prav posebno mesto. Ves teden smo z nestrpnostjo odštevali do največjega nogometnega dogodka leta in se skupaj z navijači pripravljali na spektakel. Ob 20. uri se začne prenos na POP TV in VOYO, naša ekipa pa je v Münchnu zbrala številne zanimivosti, ki jih bomo delili z vami. Sanji Modrić se bo na kultnem stadionu, znanem kot Allianz Arena, pridružil Milivoje Novaković, saj bo tokratni studijski del potekal kar s tribun – v samem središču dogajanja!

Pred nami je tekma vseh tekem – veliki finale! Do začetka nas loči še nekaj ur, mi pa jih bomo odštevali skupaj z vami. Pripravili smo spektakularen uvod v nocojšnji nogometni večer, ki ga ne gre zamuditi.

Kdo se bo nocoj razveselil naziva zmagovalec Lige prvakov za sezono 2024/2025? FOTO: AP icon-expand

Današnje dogajanje na POP TV in VOYO se začne ob 20. uri. Spremljali bomo vse, kar se dogaja na stadionu in v njegovi okolici. Pokazali vam bomo, kako se je bavarska prestolnica odela v nogometne barve, kakšno je vzdušje med navijači obeh ekip ter kaj pričakujejo in napovedujejo pred velikim obračunom. Tekmo si bo v živo ogledalo 65.000 srečnežev, preostali pa bodo svoje mesto poiskali ob robu dogajanja – vsak na svoj način del velike nogometne zgodbe.

Finale Lige prvakov na POP TV in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

Tako kot v Münchnu bodo navijači tudi v Ljubljani lahko množično spremljali veliki finale. V živo se bomo oglasili s Pogačarjevega trga, kjer bo postavljena največja navijaška cona pri nas. Pogovarjali smo se s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, ki nam je zaupal številne zanimivosti o obeh finalistih. V studiu pa se nam bo pridružil tudi legendarni Portugalec Luís Figo, ki je Ligo prvakov osvojil z Real Madridom v sezoni 2001/02.

Pod drobnogled bomo seveda vzeli tudi obe ekipi – napadalno usmerjene Parižane ter čvrsto in izkušeno obrambo njihovih italijanskih nasprotnikov. Interjeva zasedba, ki velja za bolj zrelo, ima kar štiri igralce, starejše od 35 let. Zanje je to morda ena zadnjih priložnosti za osvojitev tega prestižnega tekmovanja. Na drugi strani je Luis Enrique iz mladih in ambicioznih fantov PSG-ja uspel izvleči maksimum. Parižani so nazadnje igrali v finalu leta 2020, Inter pa predlani, leta 2023. Medtem ko je milanska ekipa ostala skorajda nespremenjena, je pri PSG-ju iz takratne postave ostal le še Marquinhos.

