Evropska lekcija za lepši mariborski jutri?

"Začeli smo dobro, dosegli zadetek in večino prvega polčasa dominirali. Potem smo se iz neznanega razloga potegnili nazaj in dovolili nasprotniku, da je prišel v svoj ritem," je uvodnih 45 minut, v katerih Botev ni imel resnejših priložnosti, komentiral Sven Šoštarič Karič .

Ko nasprotniku po svojih napakah dovoliš toliko priložnosti, te to običajno kaznuje. Sploh na evropski sceni. "Morali bi biti bolj zreli in igrati bolj enostavno. Slabo smo ocenili. Preveč napak je bilo v podajah, ampak iz tega se moramo nekaj naučiti, da bomo že na naslednji tekmi boljši," je pozitivne stvari v sicer klavrnem večeru za mariborske navijače iskal Karič.

Karič je na novinarski konferenci po tekmi s težavo iskal prave besede, o razlogih za padec na začetku drugega polčasa pa povedal: "Ne vem, ali je to zaradi naše mentalne priprave, ker fizično smo na zelo visokem nivoju. Sami pri sebi bomo morali razčistiti, da le 45 minut ni dovolj za zmago. Vseh 90 minut bomo morali biti fokusirani, z glavo pri stvari. Iz tega moramo povleči veliko dobrih stvari in nadgraditi našo igro."

Sam se je sicer večji del tekme odlično kosal z že omenjenim Ujahom, ki je v Bundesligi igral za Köln, Mainz, Werder Bremen in Union Berlin. Sedem nastopov je zbral tudi za nigerijsko reprezentanco. 33-letnik je bil v prvem polčasu malo viden, v drugem pa iz ene redkih priložnosti dokazal, za kako izjemnega nogometaša gre.

"Preveč smo jim dovolili, da so prihajali blizu in dajali neovirane predložke. V sami igri ni prišel do izraza, ko pa je prišel do žoge v kazenskem prostoru, je bil ubijalski," je Ujaha pohvalil poveljnik mariborske obrambe.