Napoli na stadionu Diega Maradone potrdil prvo mesto v skupini, Rožman z Rijeko do prve zmage

Že pred zadnjimzadnjim krogom so se med 32 uvrstili Leicester, Arsenal, Tottenham, Hoffenheim, Roma, Braga, Lille, AC Milan, Villarreal, Antwerpen, Crvena zvezda in Dinamo Zagreb, član hrvaške ekipe je slovenski reprezentant Petar Stojanović. Omenjenim ekipam se bodo v šestnajstini finala pridružile tudi vse tretjeuvrščene ekipe iz skupinskega dela evropske lige prvakov. To so Manchester United, Red Bull Salzburg, Šahtar Donjeck, Olympiakos Pirej, Ajax Amsterdam, Krasnodar, Brugge in Dinamo Kijev, za slednjega igra slovenski reprezentant Benjamin Verbič.

Žreb parov šestnajstine finala evropske lige bo v ponedeljek, 14. decembra, na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. Prve tekme bodo na sporedu 18. februarja, povratne pa 25. februarja prihodnje leto.

Od nadaljnjega tekmovanja se se poslovili trije slovenski nogometaši. Dejan Petrovič je član avstrijskega Rapida Dunaj,Adam Gnezda Čerin hrvaške Rijeke, Žiga Lacipa grškega AEK Atene. Dunajska ekipa je gostila Molde, v odločilni tekmi za drugo mesto v skupini B pa sta se tekmeca razšla z nedoločenim izidom 2:2. Za gostitelje sta zadelaMarcel Ritzmaier inMelih Ibrahimoglu, za goste pa je oba gola dosegel Magnus Wolff Eikrem. Petrovič ni igral za Rapid.

Rijeka, ki ji vodi 37-letni slovenski trener Simon Rožman, je vse možnosti za napredovanje izgubila že na minulih tekmah, na današnji zadnji tekmi pa je na kolena položila nizozemski AZ Alkmaar in slavila z 2:1. Za hrvaško ekipo je prvi gol dosegel nekdanji igralec OlimpijeLuka Menalo, drugega pa Ivan Tomečak. Za gostujočo ekipo je v polno zadel Owen Wijndal.

* Izidi, zadnji krog: - četrtek, 10. december:

- skupina A:

Young Boys Bern - Cluj 2:1 (0:0)

CSKA Sofija - Roma 3:1 (2:1)

- skupina B:

Dundalk - Arsenal 2:4 (1:2)

Rapid Dunaj - Molde2:2 (1:1)

(Dejan Petrovič je bil med rezervnimi igralci Rapida)

- skupina C:

Hapoel Berševa - Nice 1:0(0:0)

Bayer Leverkusen - Slavia Praga4:0(2:0)

- skupina D:

Lech Poznanj -Glasgow Rangers 0:2 (0:1)

Standard Liege - Benfica2:2(1:1)

- skupina E:

PAOK - Granada 0:0

PSV Eindhoven - Omonia Nikozija 4:0 (1:0)

- skupina F:

Rijeka - AZ Alkmaar 2:1 (0:0)

(Adam Gnezda Čerin zaradi poškodbe ni igral za Rijeko)

Napoli - Real Sociedad1:1(1:0)