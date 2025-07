Evropska velikana iz oči v oči za veliki finale pod žgočim ameriškim soncem

Aktualni evropski klubski prvak iz francoske prestolnice in 15-kratni evropski klubski prvak iz Madrida se bosta nocoj od 21. ure naprej potegovala za drugo finalno vstopnico klubskega svetovnega prvenstva pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa). To bo več kot le običajen nogometni obračun dveh vrhunskih zasedb, ki se v tem trenutku nahajata na različnih izhodiščih.

Medtem ko imajo v taboru Parižanov sladke skrbi in zgolj nadgrajujejo to, kar so začeli graditi pred dvema letoma pod vodstvom izjemnega španskega stratega Luisa Enriqueja, na drugi strani v taboru "galaktikov" obstaja še veliko neznank. S prihodom novega trenerja, prav tako uspešnega španskega strokovnjaka Xabija Alonsa, je zavel nov veter. Najzvestejši privrženci 15-kratnega evropskega klubskega prvaka verjamejo, da bo nekdanji odlični vezist kluba s Santiaga Bernabeua moštvu vcepil novo dimenzijo igre in z nekoliko prevetrenim igralskim kadrom odločno krenil novim zmagam naproti.

"V tem trenutku je igro Real Madrida zelo težko analizirati. Novi trener je komajda dobro začel z delom, igralci pa potrebujejo določen čas, da se povežejo v skladno celoto. Osebno se veliko več ukvarjam s svojim moštvom, ki me navdušuje iz dneva v dan," je pred nocojšnjim polfinalnim obračunom pod žgočim ameriškim soncem med drugim dejal trener Paris Saint Germaina Luis Enrique. Štiriinpetdesetletnik je uspel v zgolj dveh letih iz razbite vojske sicer zelo nadarjenih nogometašev ustvariti homogeno moštvo z jasnimi cilji. In kar je še pomembneje, do teh – torej do izpolnitve jasno določenih ciljev – so Parižani prišli predvsem po zaslugi izjemnih strateških odločitev njihovega vodje ob igrišču. Ko so Enriquejeve ideje obrodile sadove, smo bili priča "atomski" predstavi njegovih varovancev v junijskem finalu Lige prvakov, v katerem je PSG s petardo osmešil milanski Inter.

V nocojšnji polfinale moštvi torej vstopata z različnih izhodiščnih položajev. PSG je uigran in lačen novih lovorik, Real pa je na drugi strani skozi svojo bogato zgodovino vajen igrati najtežje tekme. Beli iz Madrida v tem trenutku še zdaleč niso v idealni formi, kar je za mesec julij nekaj povsem običajnega in pričakovanega, Marquinhos in druščina pa nadaljujejo po utečeni poti. Zmagovalec tega dvoboja se bo v velikem finalu pomeril z londonskim Chelseajem.